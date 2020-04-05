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Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar:

MALATYA HABERLERİ  | 05.04.2020 14:22 | Son Güncelleme

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, çevre ve insan sağlığını koruyacak yatırımları önemsediklerini belirtti.Çınar, “Korona virüs başta olmak üzere toplum ve insan sağlığını tehdit eden salgınlar ve farklı hastalıkların yayılmasını önlemek, insan, çevre ve doğa sağlığını koruyacak yatırımlar ve toplumda farkındalık oluşturacak projelerle mümkündür.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, çevre ve insan sağlığını koruyacak yatırımları önemsediklerini belirtti.

Çınar, “Korona virüs başta olmak üzere toplum ve insan sağlığını tehdit eden salgınlar ve farklı hastalıkların yayılmasını önlemek, insan, çevre ve doğa sağlığını koruyacak yatırımlar ve toplumda farkındalık oluşturacak projelerle mümkündür. Yeşilyurt’umuzda hizmete giren devasa çevre yatırımları ve ödüllü projelerimiz çevre sağlığına verdiğimiz önemin açık bir göstergesidir” dedi.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, belediye olarak yaptıkları çevre ve hijyenik çalışmaları hakkında bilgi aktararak, Türkiye’de az sayıda örneği olduğu belirtilen Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisi gibi dev bir yatırımı Yeşilyurt’a kazandırmaktan onur duyduklarını ifade etti. Çınar, korona virüs salgını başta olmak üzere farklı hastalık türlerinin toplum sağlığını tehdit etmesinin önüne ancak bu tür çevresel yatırımlarla geçilebileceğini vurguladı.
Yeşilyurt’u çevresel yatırımlarda marka ve örnek ilçe hüviyetine ulaştırmaktan mutlu olduklarını dile getiren Çınar, “Tüm dünyayı tehdit eden ve her geçen gün çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip korona virüs salgını başta olmak üzere farklı hastalık türlerinin daha büyük tehdide dönüşmesini engellemenin tek yolu; insan, doğa ve çevre sağlığının korunmasına yönelik tedbirleri içeren Sıfır Atık projeleridir. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta sağlıklı ve güzel bir dünyayı gelecek nesillere emanet etmek adına Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde devam eden ‘Sıfır Atık’ projesini ülke çapında en fazla destekleyen yerel yönetimlerin başına gelmekteyiz. 2019 yılında bilindiği üzere 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi ile Mobil Geri Dönüşüm Aracı projelerimizle Sıfır Atık Yerel Yönetimler Başarı ödülüne layık görüldük ve bu başarımızla bin 359 belediye arasında ilk 5’e adımızı yazdırdık. Bu bizim için gurur kaynağıdır. Korona virüs salgını nedeniyle ilçemizin dört bir tarafından insan sağlığını tehdit edebilecek tüm unsurları ortadan kaldırmak adına büyük bir gayretle çalışıyoruz, çevre ve doğa sağlığını koruyacak tedbirlerimizi yoğunlaştırdık” şeklinde konuştu.
Çınar, “2019 yılında çok özel bir ödüle layık görülen 1.Sınıf Atık Getirme Merkezimiz aracılığıyla atıkların toplanması ve bertaraf edilmesiyle ilgili çalışmaları sürdürmekteyiz. Bir yandan insan sağlığını muhafaza edecek önlemleri alırken, diğer taraftan belediye bütçemize ek gelir sağlıyoruz. Buradaki çalışmalarda özellikle sosyal mesafenin korunmasına özen gösteriyoruz, personellerimiz de bu kuralı harfiyen yerine getirmekteler. Her türlü kağıt, plastik ve ambalaj atığını burada topluyoruz, geri dönüşüme gönderilecekleri ayrı tasnifliyoruz, kullanılamayacak olanları ise bertaraf ederek doğa sağlığına katkıda bulunuyoruz. Buradaki sistem tamamen yerine aldı, her şey planlandığı gibi gitmektedir. Bölgemizde başka bir örneği olmayan, insan, doğa ve çevre sağlığının korunmasına büyük katkı sunan böylesine özel bir yatırımı ilçemize kazandırmaktan büyük bir onur duymaktayız. Temiz bir çevre sağlıklı bir toplum modeline bu tür yatırımlarla kavuşabiliriz. Biz halkımızın sağlıklı, refah, temiz ve güzel bir çevrede yaşaması adına elimizden geleni yapıp, farklı yatırımları ilçemize kazandırmaktayız. Bundan sonrada hiç durmadan sağlıklı ve temiz bir hayat için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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