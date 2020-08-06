Yeşilyurt Belediyesi, iki mahallenin bağlantısını tamamladı

Malatya’nın Yeşilyurt İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Duruldu ile Kuyulu mahallelerimizi birbirine bağlayan 5 kilometrelik yolumuzu planlı ve titiz çalışmalarımızın ardından sathi kaplama ile konforlu hale getirip, araç trafiğinin daha akıcı olmasını sağladık.2020 Yılının ilk 7 ayında ilçe genelinde 62 kilometre sathi kaplama çalışması yaparak hedeflerimizin üzerine çıkıp, bu alanda büyük bir başarının altına imza attık” dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar beraberinde Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürü Bülent Çetin Yeşilbahçe ve Duruldu Mahalle Muhtarı Uruç Çiftçi ile birlikte Duruldu Mahallesinde tamamlanan 5 kilometrelik yol üzerinde incelemelerde bulundu.

“Duruldu’da ki yollarımızın yüzde 90’ını modern hale getirdik”

Yeşilyurt’un her noktasına ulaşımı rahat ve konforlu hale getirmek adına yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Duruldu ile Kuyulu mahallelerimizi birbirine bağlayan yolumuzun alt ve üst yapısını modern ve nitelikli hale getirmek adına titiz bir çalışma gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz, 5 kilometrelik yolu sathi kaplama metoduyla güzel bir görüntüye kavuşturdular. Bölgemizdeki yolların büyük bir kısmını gerek sıcak asfalt gerekse de sathi kaplamayla konforlu hale getirip araç trafiğinin daha akıcı olmasını sağladık. Mahallemizin ulaşım ağını güçlendirmek adına yaptığımız çalışmalar neticesinde yüzde 90’a yakın yolumuzun standartını yükselttik, geri kalan yollarımızı da en kısa sürede tamamlayarak bölgemizde ki çalışmaları tamamlayacağız. Çalışmalarımız sırasında ekiplerimize desteğini esirgemeyen Mahalle Muhtarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.