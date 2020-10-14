Yeşilyurt Belediyesi, yeni yatırımlarla mahallelerin estetik dokusunu güzelleştiriyor

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Çevreye duyarlı ve kent estetiğine önem veren bir anlayışla ilçemizin her noktasını daha değerli ve özel bir görüntüye kavuşturuyoruz” diye konuştu.

Başkan Çınar, Aşağıbağlar ve Abdulgaffar’daki kaldırım yenileme hizmetlerini inceledi. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları ve Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte Aşağıbağlar ve Abdulgaffar Mahallelerinde gerçekleşen kilit taşı kaldırım yenileme hizmetlerini yerinde inceleyip bilgiler aldı.

“İlçemizin her noktası büyük bir değişim içerisinde”

Yeşilyurt’un her noktasının ‘güçlü ve kalıcı’ yatırımlar neticesinde değişim içerisinde olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 2020 yılı yatırım ve planlama takvimine aldıkları Çilesiz, Yakınca, Bentbaşı, İlyas, Şeyhbayram, Zaviye, Bostanbaşı, Aşağıbağlar ve Abdulgaffar mahallelerinde gerçekleşen kaldırım yenileme hizmetleri kapsamında; 10.000 m kilit taşı imalatını gerçeğe dönüştürdüklerini söyledi.