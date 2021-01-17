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Yeşilyurt Belediyesi yeşil gıda marketlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor

17.01.2021 15:03 | Son Güncelleme:
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Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Bostanbaşı ve Turgut Özal Mahallelerinde hizmete sunduğumuz yeni dönem vaatlerimizden Yeşil Gıda Marketlerimize hemşerilerimizin gösterdiği yoğun ilgi bizi mutlu ediyor” dedi.Turgut Özal Mahallesinde ki Yeşilyurt Belediyesi Emanet Çarşı-Doğal Ürünler Pazarının alt katında hizmete sunulan 2.Yeşil Gıda Marketi ziyaret ederek yetkililerden bilgiler alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, alış veriş yapan vatandaşlarla sohbet edip, taleplerini dinledi.Yeşil Gıda Marketlere vatandaşların gösterdiği ilgiden memnun olduklarını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde ki vaatlerimiz arasında yer alıp, geçtiğimiz yıl ilkini Bostanbaşı’nda, ikincisini de Turgut Özal Mahallesindeki Emanet Çarşı-Doğal Ürünler Pazarımızın alt katında hizmete sunduğumuz Yeşil Gıda Marketlerimize hemşerilerimizin gösterdiği ilgi bizleri memnun etmektedir.

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Bostanbaşı ve Turgut Özal Mahallelerinde hizmete sunduğumuz yeni dönem vaatlerimizden Yeşil Gıda Marketlerimize hemşerilerimizin gösterdiği yoğun ilgi bizi mutlu ediyor” dedi.
Turgut Özal Mahallesinde ki Yeşilyurt Belediyesi Emanet Çarşı-Doğal Ürünler Pazarının alt katında hizmete sunulan 2.Yeşil Gıda Marketi ziyaret ederek yetkililerden bilgiler alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, alış veriş yapan vatandaşlarla sohbet edip, taleplerini dinledi.
Yeşil Gıda Marketlere vatandaşların gösterdiği ilgiden memnun olduklarını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde ki vaatlerimiz arasında yer alıp, geçtiğimiz yıl ilkini Bostanbaşı’nda, ikincisini de Turgut Özal Mahallesindeki Emanet Çarşı-Doğal Ürünler Pazarımızın alt katında hizmete sunduğumuz Yeşil Gıda Marketlerimize hemşerilerimizin gösterdiği ilgi bizleri memnun etmektedir. Yeşilyurt Belediyemizin iştiraklerinden Yeşilyurt İŞGEM Şirketimiz tarafından işletilen marketlerimizden yararlanan hemşerilerimiz alış verişlerini temiz, düzenli ve hijyenik ortamlarda gönül rahatlığıyla yapabiliyor. Hizmet sektörüne farklı bir bakış açısı kazandıran Yeşil Gıda Marketlerimizde hem Yeşil Gıda Seracılık ile Tarımsal Üretim ve AR-GE Sahasında yetiştirdiğimiz doğal ve organik ürünlerimizin yanı sıra vatandaşlarımızın temel ihtiyaç malzemelerini uygun fiyata hemşerilerimize ulaştırmaya devam ediyoruz. Alış verişlerini güzel ve ferah bir ortamda yapan vatandaşlarımızın bu hizmetimizden memnun kaldığını görmek bizi ayrıca sevindirmekte ve doğru bir yatırım yaptığımızı ortaya koymaktadır. Yeşilyurt’umuzda ihtiyaç duyulan bölgelere Yeşil Gıda Marketlerimizi kazandırmak içinde çalışmalarımız sürmektedir” ifadelerini kullandı.

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