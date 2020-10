Yeşilyurt Belediyesinden tablet bağış kampanyasına destek

“Projenin başarıyla uygulanması için elimizden gelen desteği vereceğiz” Pandemiden dolayı zor bir süreçten geçtiklerini ifade eden Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay ise “Yaşadığımız bu zor süreçte yanımızda olan İlçe Kaymakamımıza ve Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğü olarak EBA destek merkezlerini güçlendirmek istiyoruz. Belediye Başkanımız sağ olsun her daim yanımızda oldu ve olmaya devam ediyor. EBA Destek Merkezleriyle ilgili Bakanlığımızın ciddi çalışmaları söz konusu, ihtiyaç sahibi gençlerimiz için sürekli irtibat halinde olacağız. Yeşilyurt’ta EBA Destek merkezlerimizi artırarak, eğitime erişimi sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

“Projeyi 200 tablet bağışlayarak başlattık”

Başkan Çınar, Yeşilyurt Belediyesi olarak 200 tablet bağışlayarak kampanyaya start verdiklerini kaydetti. Çınar, "44 farklı noktaya kurmayı planladığımız EBA destek noktasının şehrimizin her tarafına uyarlanıp erişimin sağlanması için Milli Eğitim Müdürlüğümüzle koordineli hareket edeceğiz. Sosyal Yardım İşler Müdürlüğümüz aracılığıyla evinde tablet ve bilgisayar olmayan ihtiyaç sahibi çocuklarımızı bağışlanacak tabletleri göndereceğiz. İhtiyaç sahiplerinin belirlenmesi ve tabletlerin adresine ulaşması noktasında birlikte hareket edecekler. ‘Bir tablet bağışla, eğitimin kalbine dokun’ sloganıyla başlattığımız kampanyamıza katılmak isteyenler, belediyemizin internet sitesi üzerinde oluşturulan linke tıklayabilir. Burada hem tablet isteyenler hem de tablet bağışlayanlar için başvuru formları bulunmaktadır. Bu başvuruları ilgili komisyonlarımız değerlendirerek kısa sürede organize edecektir. İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüz, EBA’ya giremeyen öğrencilerimizi tespit ederek bize bildirecek ve inceleme komisyonlarının incelemesi sonucu gerçekten ihtiyacı olan ailelere birer adet olmak üzere, bağışlanan tabletlerden vereceğiz. Belediye olarak bu kampanyaya da 200 adet tablet veriyoruz. Öğrencilerimize hayırlı olsun! Tablet kampanyamızın çok verimli geçeceğine ve Yeşilyurt’ta tabletsiz öğrencimiz kalmayacağına yürekten inanıyorum. Projemiz ne kadar çok sayıda desteklenirse nitelikli eğitime kavuşabiliriz. İnşallah çok sayıda tablet bağışlanır ve ihtiyaç sahiplerinin sıkıntısını hep birlikte çözüme kavuştururuz" ifadelerine yer verdi.

Öğrencilere 100 bin adet maske dağıtımı yapacaklarını da sözlerine ekleyen Başkan Çınar, “Belediye olarak çeşitli yaş gruplarına uygun büyüklükte 100 bin maske hazırladık. Açılan anaokulları ve birinci sınıflara bu maskeleri dağıtmaya başladık. Temennimiz odur ki diğer sınıf kademeleri de açıldıkça Yeşilyurt sınırları içindeki bütün okullara, kurslara, Kur’an-ı Kerim kurslarına, eğitim merkezlerine vs. öğretmenleri de dahil olmak üzere maske dağıtacağız. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin sağlığı her şeyden önemlidir” şeklinde konuştu.