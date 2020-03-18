Yeşilyurt Belediyespor erteleme maçında Pazarspor ile berabere kaldı

3.Lig 3.Grup’ta mücadele eden Malatya temsilcisi Yeşilyurt Belediyespor, ligin 22. haftasında yoğun kar yağışından dolayı ertelenen Pazarspor müsabakasını son dakikada bulduğu golle 1-1 berabere tamamladı ve altın değerinde 1 puanın sahibi oldu.

Pazar İlçe Stadında oynanan müsabakada ev sahibi Pazarspor’un golü 63. dakikada Oğuzhan Demir’den gelirken Yeşişyurt Belediyespor’un golü ise 90. dakikada Muhammed Öztürk’ten geldi.

Pazar İlçe stadyumunda oynanan mücadeleyi Metehan Alpat yönetti. Alpat’ın yardımcılıklarını ise Caner Eroğlu ve Yasin Kılıç yaptı.

Yeşilyurt Belediyespor rakibi karşısına Emrah, Timur, Deniz, Erhan, Ali Kemal, Savaş, İbrahim, İsmail, Emre, Alpay ve Muhhamed 11’i ile çıkarken, Pazarspor ise Duhan Çağlar, Şeyhmus, Kadir, Mithat, Mücahit, Cevat, Aykut, Fatih, Mete, Mehmet ve Muhammet on biriyle ile çıktı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren karşılaşmada Pazarspor 63.dakikada Oğuzhan Demir ile 1-0 öne geçti. Maçın uzatmalarında 90.dakikada Yeşilyurt Belediyespor’dan Muhammed Öztürk sahneye çıktı ve beraberlik golünü atarak skoru tayin etti.

Bu sonuçla Yeşilyurt Belediyespor, puanını 30’a yükselterek 15. sıradaki yerini korudu.

