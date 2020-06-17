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Yeşilyurt Belediyespor kampa giriyor

MALATYA HABERLERİ  | 17.06.2020 10:26 | Son Güncelleme

TFF 3.Lig 3.Grup’ta mücadele eden Yeşilyurt Belediyespor, Kale ilçesinde bulunan İnönü Üniversitesi’ne ait Kale Göl Otel’de kampa girecek.Turuncu yeşilliler yapılan Covid-19 testinin ardından ligin kalan haftaları için bugün toplanıyor.Yeşilyurt Belediyespor, Türkiye Futbol Federasyonu’nun 3.Ligin başlama tarihini 18 Temmuz olarak açıklamasının ardından saha çalışmalarını 2 kez ertelemişti.Koronavirüs (kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında ligler ertelenmeden önce 28 haftalık süreçte 30 puanla 15.sırada yer alan turuncu yeşilliler, liglerin süresiz askıya alınmasının ardından izne ayrılmıştı.

Yeşilyurt Belediyespor kampa giriyor

TFF 3.Lig 3.Grup’ta mücadele eden Yeşilyurt Belediyespor, Kale ilçesinde bulunan İnönü Üniversitesi’ne ait Kale Göl Otel’de kampa girecek.
Turuncu yeşilliler yapılan Covid-19 testinin ardından ligin kalan haftaları için bugün toplanıyor.
Yeşilyurt Belediyespor, Türkiye Futbol Federasyonu’nun 3.Ligin başlama tarihini 18 Temmuz olarak açıklamasının ardından saha çalışmalarını 2 kez ertelemişti.
Koronavirüs (kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında ligler ertelenmeden önce 28 haftalık süreçte 30 puanla 15.sırada yer alan turuncu yeşilliler, liglerin süresiz askıya alınmasının ardından izne ayrılmıştı. Malatya ekibinde futbolcular ve teknik heyet hazırlanan program kapsamında bireysel antrenmanlarına devam ederken, saha çalışmaları ise bugün itibariyle start aldı.
Malatya temsilcisi 3.Grup’ta 28 haftada topladığı 30 puanla 15.sırada yer alıyor. Ligler ertelenmeden önce çıkışa geçen ve düşme hattından uzaklaşan turuncu yeşilliler, grupta oynadığı 28 karşılaşmada 7 galibiyet, 9 beraberlik, 12 mağlubiyet aldı. Grup’taki son 3 maçında 7 puan toplayan turuncu yeşiller, 28 karşılaşmada rakip ağları 28 kez havalandırırken, kalesinde ise 33 gol gördü.

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