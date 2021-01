Yeşilyurt Belediyespor kick-boks takımı gözünü zirveye dikti

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın talimatıyla kurulan ve 4 milli takım sporcusunu bünyesine dâhil ederek büyük bir başarının altına imza atan Yeşilyurt Belediyespor Kulübü Kick-Boks Takımı, geçen yıl katıldığı Türkiye Şampiyonasında elde ettiği başarılarla isminden söz ettirirken, minik sporcular ise gelecek yıllarda A Milli Takım formasını giymek için sıkı bir şekilde çalışıyorlar.

Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine hız veren Kick-Boks Takımı, idmanlarını hijyen tedbirlerinin üst seviyede uygulandığı, her gün dezenfektan edilen Yakınca Yaşam ve Spor Merkezinde yapıyor.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın daveti üzerine Yeşilyurt Belediyespor Kulübünde antrenmanlarını yapan Milli Takım Sporcularının yanı sıra açılan kursa kayıt yaptıran minik sporcular, aynı atmosferi soluyarak 2021 yılında düzenlenecek olan Dünya ve Türkiye Şampiyonalarına hazırlanıyorlar.

A Milli Takım Sporcularının destekleriyle moralli bir ortamda çalışmalarını sürdüren minik sporcular, Kick-Boks A Milli Takım formasını giyen Kick-Boks Antrenörü Yakup Yiğit gözetiminde haftanın belirli günlerinde kondisyon ve teknik çalışmalar yaparken, gelecekte Milli Takım formasını giymek içinde çok sıkı çalışıyorlar.

Yeşilyurt Belediyespor Kulübünde çok güzel bir ortamda çalıştıklarını söyleyen sporculardan Aziz Karacan, “ Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’a bizlere böylesine temiz ve hijyenik bir ortamda spor yapma imkanı sunduğu için, bize değer verdiği için teşekkürlerimi sunuyorum.Bizleri Türkiye Şampiyonalarına hazırlama noktasında büyük bir gayret gösteren Yakup Yiğit hocamıza teşekkür ediyorum.İnşallah bize sunulan imkanları ve hocalarımızın çabalarını boşa çıkartmayacağız” dedi.

Sunulan imkanlardan dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunan sporcu İbrahim Almaz ise, “Çok güzel bir ortamda hocalarımızın gözetiminde Türkiye Şampiyonalarına hazırlanıyoruz. İdmanlarımız çok güzel gidiyor, hijyenik ve sıcak bir ortamda çalışıyoruz. Yüksek bir moralle maçlarımıza güç depoluyoruz" şeklinde konuştu.

Antrenmanlarının çok güzel ilerlediğini söyleyen sporcu Ayaz Diremler, “ Yeşilyurt Belediye Başkanımıza öncelikle teşekkürlerimi gönderiyorum. Hocalarımızın nezaretinde çok temiz ve güzel bir ortamda maçlarımıza hazırlanıyoruz. İnşallah sunulan imkanlar ve verilen desteklerle başarılı sonuçların altına imza atacağız” ifadelerini kullandı.

Spora verdiği değer ve önemden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini ileten Kick-Boks A Milli Takım Sporcusu ve Yeşilyurt Belediyespor Kulübü Kick-Boks Antrenörü Yakup Yiğit, “ Genç, dinamik ve sporu seven bir Belediye Başkanına sahip olmanın ciddi şekilde avantajlarını yaşıyoruz. Sayın Başkanımızın talimatıyla baştan aşağıya yeniden dizayn edilerek çok güzel bir hüviyete kavuşan Yakınca Yaşam ve Spor Merkezimizin temiz ve hijyenik şartlarında antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Çocuklarımızın sadece sportif yönden değil fiziksel ve ruhsal yönden de en güzel şekilde geleceğe hazırlamak adına elimizden geleni yapıyoruz. Çocuklarımız çok gayretli ve özverili bir şekilde çalışıyorlar. Gözlerindeki o parıltıyı gördüğümüz minik sporcularımızdan bizler çok umutluyuz. Burada yetişen çocuklarımızın gelecekte ülkemizi dünya ve olimpiyat şampiyonalarında temsil edecek seviyeye geleceğine yürekten inanıyorum. Toplumda Kıck-Boksa karşı farklı bir bakış açısı var, bizde bu algıyı kırmak istiyoruz. Televizyonlarda izlendiği gibi Kıck-Boks sert bir spor dalı değildir, bu branşın altında yedi farklı alanda çalışma söz konusudur. Çocuklarımızın yaşlarına, yeteneklerine ve fiziksel özelliklerine göre bu antrenman metotlarını uyguluyoruz. Anne ve babalar gelip idmanlarımızı izleyebilir, fikir sahibi olabilirler, bizlerde her türlü konuda gerekli bilgileri vermeye hazırız. Tüm çocuklarımızı spor yapmaya davet ediyorum. Yeşilyurt Belediyespor Kulübü olarak çok iyi konumdayız. Başkanımızın destekleri, bizlerin çalışması, çocuklarımızın gayretleriyle ilerleyen zamanlarda düzenlenecek şampiyonalardan daha başarılı sonuçlarla ayrılacağımıza inanıyorum.2020 yılında 4 sporcuyla katıldığımız Türkiye Şampiyonasından 2 altın, 2 gümüş madalya ile ayrıldık. Avrupa Şampiyonasına katılacaktık ancak pandemi tedbirleri nedeniyle iptal edilince gidemedik. Sadece Malatya’da değil bölgede ismimizden söz ettiriyoruz. Bizler Milli Takım sporcularıyız, çocuklarımıza bilgilerimizi ve tecrübelerimizi paylaşıyoruz ve inşallah onlarda gelecekte bizlerden alacakları bayrağı daha iyi noktaya taşıyacaklar” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediyespor Kulübü Kıck-Boks takımından umutlu olduklarını söyleyen Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü İbrahim Bingül ise, “Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’ın talimatıyla yaklaşık 1,5 yıl önce kurduğumuz Kick-Boks takımımızın antrenmanları güzel bir ortamda devam ediyor. Yakınca Yaşam ve Spor Merkezimizde aldığımız önlemler neticesinde hocalarımız ve çocuklarımız, temiz, düzenli ve sağlıklı ortamlarda idmanlarını yapıyorlar. Bizlerde çalışmaları sık sık takip ederek, sporcularımıza moral aşılıyoruz, yardımcı oluyoruz. Şu anda 4’ü Milli olmak üzere toplam 53 lisanslı sporcumuz bulunmaktadır. Geçen yıl katıldığımız Türkiye Şampiyonasından başarılı sonuçlarla ayrıldık. Kazandığımız madalyalar neticesinde Avrupa Şampiyonasına katılma hakkı elde ettik ancak pandemi nedeniyle turnuvaların iptal edilmesi neticesinde gidemedik. Milli sporcularımız ise Rusya’da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonasına hazırlanıyorlar, kendilerinden çok umutluyuz, inşallah güzel başarılarla dönecekler. Bünyemizde Milli Takım sporcularının bulunması bizim için gurur kaynağıdır. Milli sporcularımız, spora yeni başlayan miniklerimize yol göstericisi oluyorlar, onlara yardım ediyorlar. Hocamızda zaten Milli Takım sporcusu, onunda tecrübeleri neticesinde kentimizden ve ilçemizden inşallah gelecekte Milli Takıma gidecek oyuncuları yetiştireceğiz. Minik sporcularımızda Milli Takım sporcularımızla birlikte idman yapmanın, onlarla vakit geçirmenin keyfini yaşıyorlar ve daha istekli çalışıyorlar. Çalışmalarımız çok güzel bir ortamda ilerliyor. Kayıtlarımız devam ediyor, idmanlara katılmak isteyen çocuklarımıza kapılarımız sonuna kadar açıktır ” diye konuştu.