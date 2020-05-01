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Yeşilyurt Belediyespor’a ’amatöre destek’ plaketi verildi

MALATYA HABERLERİ  | 01.05.2020 10:42 | Son Güncelleme

TFF 3.Lig ekibi Yeşilyurt Belediyespor’a amatöre desteklerinden dolayı 1.Amatör Küme Büyükler Ligi takımlarından Girmanaspor Kulübü tarafından plaket verildi.Plaket, Girmanaspor yöneticisi Ramazan Koçak tarafından Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Başkanı Tahsin Yılmaz’a verildi.Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Malatya 1.Amatör Takımı Hekimhan Belediyesi Girmanaspor kulübümüzü ziyaret ederek amatöre desteğimizden dolayı kulüp başkanımız Tahsin Yılmaz’a plaket verdiler.

Yeşilyurt Belediyespor’a ’amatöre destek’ plaketi verildi

TFF 3.Lig ekibi Yeşilyurt Belediyespor’a amatöre desteklerinden dolayı 1.Amatör Küme Büyükler Ligi takımlarından Girmanaspor Kulübü tarafından plaket verildi.
Plaket, Girmanaspor yöneticisi Ramazan Koçak tarafından Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Başkanı Tahsin Yılmaz’a verildi.
Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Malatya 1.Amatör Takımı Hekimhan Belediyesi Girmanaspor kulübümüzü ziyaret ederek amatöre desteğimizden dolayı kulüp başkanımız Tahsin Yılmaz’a plaket verdiler. Ziyareti gerçekleştiren Kulüp Yöneticisi Ramazan Koçak’a Spor Bilimleri Dekanı Cemal Gündoğdu’ya Yeşilyurt Belediyesi Meclis Üyesi Nebi Yiğit ve Girmanaspor yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederiz" denildi.

Yeşilyurt Belediyespor’a ’amatöre destek’ plaketi verildi

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