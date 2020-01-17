Yeşilyurt Belediyespor’da galibiyet hesapları

TFF 3.Lig 3. Grup takımı Malatya Yeşilyurt Belediyespor’da ligin 19. haftasında oynanacak Somaspor maçı hazırlıkları sürüyor.

Yeşiltepe 1 Nolu sahada yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdüren turuncu yeşillilerde eksik oyuncu bulunmazken, Teknik Direktör Alaattin Gülerce çalışma öncesi yaptığı toplantıda oyuncularına uyarılarda bulundu.

İkinci yarının ilk maçında deplasmanda Bayrampaşa ile 2-2 berabere kalarak 1 puanın sahibi olan Malatya ekibi, bu hafta sahasında konuk edeceği lig ikincisi Somaspor’u eli boş göndermenin planlarını yapıyor.

16 Puanla 17. sırada bulunan ve ligde kalması adına telafisi olmayan maçlara çıkmaya hazırlanan turuncu yeşilliler, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor.

Teknik Sorumlu Alaattin Gülerce yönetiminde zorlu Soma maçının taktiğini çalışan Malatya ekibi, yenilenen kadrosuyla ilk kez taraftarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor Soma maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

