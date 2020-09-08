YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Yeşilyurt Belediyespor’dan 3 transfer birden

Yeşilyurt Belediyespor’dan 3 transfer birden

MALATYA HABERLERİ  | 08.09.2020 11:07 | Son Güncelleme

Transferin hızlı takımı Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Pazarspor’dan Fahri Utku Öçalmaz, Eresenler Erokspor’dan Halil Çelik ve Sancaktepespor’dan Berke Yılmaz ile sözleşme imzaladı.TFF 3.lig takımı Malatya Yeşilyurt Belediyespor, dış transferde 18.

Yeşilyurt Belediyespor’dan 3 transfer birden

Transferin hızlı takımı Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Pazarspor’dan Fahri Utku Öçalmaz, Eresenler Erokspor’dan Halil Çelik ve Sancaktepespor’dan Berke Yılmaz ile sözleşme imzaladı.
TFF 3.lig takımı Malatya Yeşilyurt Belediyespor, dış transferde 18. imzayı attırdı.
Kadrosunu sil baştan yenileyen Malatya temsilcisi Pazarspor’dan Fahri Utku Öçalmaz, Eresenler Erokspor’dan Halil Çelik ve Sancaktepespor’dan Berke Yılmaz’ı renklerine bağladı.
Bu arada TFF 3.Lig takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor’da yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Transferde 18 futbolcuyu kadrosuna katarak yeni sezon öncesi güç kazanan Malatya ekibi hazırlıklarına Malatya’da devam ediyor.
Yeni sezon öncesi güç depolayan turuncu yeşilliler, sezona iddialı başlamak istiyor.
Yeşilyurt Belediyespor transferde, Ebubekir Yardım, Hakan Esa, Erçin Ilgaz, Mustafa Gürbüz, İlker Günaslan, Yasin Elmas, Emre Gemici, Gökhan Payal, Muhammed Enes Salik, Mücahit Çakır, Cihad Ateş, İsmail Cengiz, Fatih Eren, Akın Akman, Talha Aldemir, Fahri Utku Öçalmaz, Halil Çelik ve Berke Yılmaz’ı kadrosuna kattı.

Yeşilyurt Belediyespor’dan 3 transfer birden

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski eşi tarafından özel görüntüleri paylaşılmıştı! Kahreden itiraf Eski eşi tarafından özel görüntüleri paylaşılmıştı! Kahreden itiraf
Ürküten tahmin: Minimum 7,2!Ürküten tahmin: Minimum 7,2!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Park halindeki araç alev aldı
Park halindeki araç alev aldı
Milas’ta yeni hastane hizmete başladı
Milas’ta yeni hastane hizmete başladı
Bitkisel atıklar yakıta dönüşecek
Bitkisel atıklar yakıta dönüşecek
Kütahya’da cinsel içerikli kaçak ürünler ele geçirildi
Kütahya’da cinsel içerikli kaçak ürünler ele geçirildi
Kocaeli'de kepçenin çarptığı işçi öldü
Kocaeli'de kepçenin çarptığı işçi öldü
Gazimuhtar Paşa Bulvarı trafiğe açıldı
Gazimuhtar Paşa Bulvarı trafiğe açıldı

Malatya Namaz Vakitleri 8 Eylül Salı

İmsak
04:31
Sabah
05:55
Öğle
12:29
İkindi
16:04
Akşam
18:54
Yatsı
20:12

Malatya Nöbetçi Eczaneler 8 Eylül Salı

Berat Eczanesi
Merkez
Bulvar Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Merkez
Ekin Eczanesi
Merkez
Zeki Saraç Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Malatya Park’ta ‘Evet’ dediler
Malatya Park’ta ‘Evet’ dediler
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Malatya'da 'cinsiyet Farklılaşma Bozuklukları' Kursu Düzenlenecek
Malatya'da 'cinsiyet Farklılaşma Bozuklukları' Kursu Düzenlenecek
Küçük çocuğu bıçaklayıp, yakarak öldürdü
Küçük çocuğu bıçaklayıp, yakarak öldürdü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.