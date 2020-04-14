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Yeşilyurt Belediyespor’dan polis ve savcılara maske

MALATYA HABERLERİ  | 14.04.2020 09:31 | Son Güncelleme

TFF 3.Lig takımı Malatya Yeşilyurt Belediyespor kulübü yöneticileri örnek bir davranıştı bulundu.

TFF 3.Lig takımı Malatya Yeşilyurt Belediyespor kulübü yöneticileri örnek bir davranıştı bulundu. Turuncu yeşilli kulübün başkanı Tahsin Yılmaz, Emniyet Müdürlüğü’nün ardından Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’na da maske desteğinde bulundu.
Geçen hafta Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren’i ziyaret ederek 4 bin adet maskeyi teslim eden Kulüp Başkanı Tahsin Yılmaz ve yönetim kurulu bu hafta da Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Sarvan’ı ziyarete ederek 2 bin 500 adet maske bağışında bulundu. Konuyla ilgili konuşan Tahsin Yılmaz, bu sürecin birlik ve beraberlikle atlatılacağına inandığını söyledi.
Maske desteklerinin devam edeceğini belirten Yılmaz, "Bizim yaptığımız devede kulak. Burada asıl amaç birlik beraberlik mesajı. Bütün kurumlarımızı bu süreçte manevi anlamda desteklemeliyiz. İnşallah bu süreci hep birlikte atlatacağız" diye konuştu.

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