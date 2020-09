Yeşilyurt’a Macera Parkı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın yeni dönem vaatleri arasında yer alan Şahintepesi Macera Parkı ve Sosyal Tesislerinin temel atma töreni sosyal mesafe kuralları altında gerçekleştirildi.

Yeşilyurt’ta bulunan Şahintepesi’nde gerçekleşen temel atma törenine, AK Parti Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık ve Hakan Kahtalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya ve mahalle muhtarları katıldı.

Temel atma töreninin açılış konuşmasını gerçekleştiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Şahintepesi Macera Parkı ve Sosyal Tesislerinin 37 dönümlük alanda hizmete gireceğini belirterek “Çırmıhtı’mızın doğal güzelliklerine tepeden bakan bir noktada bulunan Şahintepe’sini vizyonel ve bölgemize değer katan bir projeyle baştan aşağıya yenileyerek turizm merkezine dönüştüreceğiz” dedi.

Fırat Kalkınma Ajansı ile birlikte yaptıkları fizibilite çalışması sonucunda Şahintepesi ve Gedik Sosyal Tesisleri arasında teleferik ve Zipline projesinin birinci aşamasının tamamlandığını ifade eden Çınar, “Yap-işlet-devret modeliyle burada hem teleferik hem de Zipline projesini uygulayacağız. Burayı ailelerimizin çocuklarıyla birlikte gelip keyifli zaman geçirebilecekleri özel bir bölgeye dönüşecektir. Dağ kızağı alanından akvaryumuna, sosyal tesislerinden su topu havuzuna, yöresel ürün satış ve tanıtım alanlarından paintball alanına kadar toplumda farkındalık oluşturacak değerli bir eseri Yeşilyurt’umuza kazandırmış olacağız. İlçemizde sosyal tesis anlamında yakaladığımız çıtayı böylesine değerli bir projeyle daha iyi noktaya taşımayı hedefliyoruz. Bölgemizin sosyal ve doğal kimliğine artı değerler katacak olan bu projemizi tamamlayıp hizmete sunduğumuzda yerli ve yabancı turistlerimizin buraya akın edeceklerine yürekten inanıyorum.” diye konuştu.

“Hizmet yarışından mutlu oluyoruz”

Malatya’nın bütün bölgelerinde devam eden yenileme ve dönüşüm çalışmalarından dolayı Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlarını kutlayan MHP İl Başkanı Mesut Samanlı ise, “Cumhur İttifakı olarak girdiğimiz seçimlerde her gittiğimiz yerde vatandaşlarımıza ‘ Siz Cumhur İttifakına destek verin, güç verin inanın ki her verdiğiniz oyun karşılığını hizmet olarak fazlasıyla göreceksiniz’ dedik. Hamd olsun geldiğimiz noktada da Milletvekillerimiz ve Belediye Başkanlarımızda Malatya’nın kalkınması adına hizmet yarışına girdiler. Hizmetlerin hız kesmeden devam edeceğine canı gönülden inanıyoruz” dedi.

“Malatya ve Yeşilyurt’a hayırlı olsun”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’da, Şahintepesi Macera Parkı ve Sosyal Tesislerinin Malatya ve Yeşilyurt’a hayırlı olmasını temenni etti.

“Şahintepesi, turizm noktasına dönüşecek”

Yeşilyurt’un çok önemli bir yatırıma daha kavuşacağını söyleyen AK Parti Milletvekili Hakan Kahtalı ise, “ Belediye Başkanımız Mehmet Çınar ile birlikte geçtiğimiz günlerde Kadim Çırmıhtımızın merkezinde oluşturulan gastronomi alanlarını gezmiştik. Yeşilyurt’umuzun hem merkezinde hem de kırsal bölgelerinde çok güzel hizmetler hayata geçiyor. Belediye Başkanımızın da bu anlamda büyük emekleri var, gittiğimiz her yerde de bu eserleri görüp vatandaşlarımızın teveccühü ile karşılaşıyoruz. Şahintepesi Macera Parkı ve Sosyal Tesisleri ile burası turizm noktası olacaktır. Türkiye’de az sayıdaki bu denli yatırımlardan bir tanesini Yeşilyurt’umuza kazandıracak olan başta Belediye Başkanımız olmak üzere emek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum.” İfadelerine yer verdi.

“Çınar başkanımız güzel çalışmalarıyla göz dolduruyor”

AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Öznur Çalık’da Türkiye’nin her kentinde olduğu gibi Malatya’da da yatırımların hız kesmeden devam ettiğini ifade ederek “Malatya’mızın her noktasında hummalı bir çalışma söz konusudur. Belediye Başkanımız Mehmet Çınar, çok güzel projelerin altına imza atıyor, çalışmalarıyla göz dolduruyor, kendisini ve ekiplerini kutluyorum” dedi.

“Belediye başkanımızı verdiği sözleri yerine getirmesinden dolayı kutluyorum”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ı seçimlerde verilen sözleri teker teker yerine getirmesinden dolayı tebrik eden AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Bülent Tüfenkçi ise şunları söyledi:

“Kadim Çırmıhtı’mızın çehresini değiştirme noktasında ki gayretlerinden dolayı Belediye Başkanımızı kutluyorum. Tarihi ve kültürüyle farklı güzellikleri içerisine alan Kadim Çırmıhtı’mızın gelişmesi, Yeşilyurt’un gelişmesi ve akabinde Malatya’nın da daha fazla gelişmesi anlamına gelmektedir. Şahintepesi Macera Parkı ve Sosyal Tesislerinin Kadim Çırmıhtı’mıza, Yeşilyurt’umuza ve Malatya’mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. “

Protokol konuşmalarından sonra okunan duayla birlikte Şahintepesi Macera Parkı ve Sosyal Tesislerinin temeline ilk harç döküldü.