Yeşilyurt’ta kartpostallık görüntüler

Doğal ve tabiat zenginlikleriyle yılın her mevsimi farklı bir güzelliği ön plana çıkan Yeşilyurt İlçesi’nin var olan zenginlikleri kar yağışıyla birlikte güçlü bir şekilde hissedilmeye başladı.

Malatya’da sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı, Yeşilyurt’un doğal güzellikleriyle birleşerek güzel manzaralara sahne oldu. Evlerin ve binaların üzerinde, ağaç dallarındaki kar birikintileri seyrine doyumsuz manzaraların ortaya çıkmasına neden oldu.

Yeşilyurt’un yüksek kesimlerinde kartpostalları aratmayacak görüntülerin de oluşmasına neden olan kar yağışı; insanın içini ferahlatan, sakinlik ve huzur veren doyumsuz manzaraların oluşmasına sebebiyet veriyor.

Kar yağışından en fazla mutlu olanlar ise hiç şüphesiz çocuklar oldu. Yeşilyurt’un bütün noktalarında kartpostalları aratmayacak görüntülerin oluşmasına vesile olan kar yağışıyla birlikte cadde ve sokaklara çıkan çocuklar, kartopu oynayıp kardan adam yaparken, yağan karın keyfini çıkardılar. Evlerin önü ya da parklarda arkadaşları ve aile fertleriyle birlikte kar topu oynayan çocuklar ve gençler, kar keyiflerini objektiflere poz vererek ölümsüzleştirdiler.

Aileleriyle birlikte kartopu oynayan çocukların mutluluğu yüzlerine yansırken, yetişkinler ise koronavirüs salgını nedeniyle yaşadıkları zor günlerde kar yağışının getirdiği huzur ve güzelliği doyasıya yaşadıklarını ifade ettiler.

Doğanın minik canlıları da, gerek Yeşilyurt Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekse de duyarlı vatandaşlar tarafından bırakılan kuru yemleri yiyip, Yeşilyurt’un huzurlu, güvenli ve sağlıklı alanlarında keyifli vakit geçirdiler. Yeşilyurt’un köklü tarihi, doğası, yeşili ve mavisiyle, suyu ve iklimiyle turizm kenti olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, "Her mevsimin ayrı bir güzelliğin hâkim olduğu ilçemizin kar yağışının başlamasıyla birlikte insana ferah ve mutluluk aşılayan güzellikleri gün yüzüne çıkmaya başladı" dedi.

Başkan Çınar, yoğun kar yağışıyla ortaya çıkan manzaraların insanı bir kez daha Yeşilyurt’a hayran bırakmaya yettiğine dikkat çekerken, “ Doğal yaşamı, tabiat zenginlikleri, köklü tarihi ve yeşil alanlarıyla yılın her mevsimi farklı bir güzelliğiyle ön plana çıkan Malatya’mızın incisi Yeşilyurt’umuzda, kar yağışıyla birlikte doyumsuz manzaralar bir kez daha gün yüzüne çıkmıştır. Güzel ilçemize her renk ve her mevsim çok fazla yakışmaktadır. Eşsiz güzellikleri ve zenginlikleriyle insanı kendisine hayran bıraktıran bir atmosfere sahip olan güzel ilçemizin her noktasında kartpostallık görüntülerin hâkim olması bizleri mutlu etmektedir. Huzurun, sakinliğin ve güzelliğin üst seviyede olduğu yaşam alanlarımızda çocuklarımız kartopu oynuyor, kardan adam yapıyor, gönüllerince oynayıp keyifli vakit geçiriyorlar. Büyüklerimiz ise çocuklarıyla birlikte doyasıya eğleniyorlar. Bununla birlikte aynı güzellikleri doğamızın minik canlıları da yaşamaktadırlar. Onlar için yemleme yapıyoruz, çalışmalarımıza destek veren duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Mutlu İnsanların Şehri Yeşilyurt’umuza hizmet etmek bizim için çok büyük bir gurur vesilesidir. İlçemizin güzelliklerini her fırsatta görünür kılmak önceliklerimiz arasındadır. Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde sadece yağan karın keyfini çıkartması için ekiplerimizle birlikte çok yoğun çalışıyoruz" diye konuştu.