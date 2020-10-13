Yeşilyurt’un kırsal bölgeleri, yeni yatırımlarla daha fazla tercih ediliyor

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Deprem ve korona virüs salgınıyla birlikte hem sosyal yaşam hem de ticaret anlamında daha fazla tercih edilen kırsal bölgelerimizin alt ve üst yapı başta olmak üzere ulaşım ağlarını daha konforlu hale getirip yaşam kalitesini yükseliyoruz” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Kadircan Esen ve Şahin Özer, Yeşilyurt Belediye Fen İşleri Müdürü Bülent Çetin Yeşilbahçe ve Mahalle Muhtarlarıyla birlikte Tohma ve Kuyulu mahallelerinde gerçekleşen yeni yol açma ve genişletme çalışmalarını yerinde inceledi. Yeşilyurt’ta merkez-kırsal ayrımı yapmadan tüm bölgelerinde ki yaşam kalitesini aynı düzeyde geliştirdiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Her yıl yol açma, genişletme ve mevcut yollarının tamiratını yaptığımız Tohma mahallemize geçtiğimiz aylarda yaptığımız bir ziyarette hem muhtarımız hem de mahalle sakinlerimiz, merkezi yerleşim yerinin 2 veya 3 km kenarında havaalanı güzergahında, yeni yapılaşmaların olduğu bölgenin alt yapı ve yollarının eksik olduğu yönünde bizden bazı taleplerde bulunmuşlardı. Bizlerde ekiplerimize mahallenin sorunlarının çözümü için talimatları vermiştik. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimizde gerekli saha araştırmaları ve teknik incelemelerin ardından belirlenen alanlarda ki ulaşım ağını daha akıcı hale getirmek adına çalışmalara başladılar. İlçemizin en uzak yerleşim yerlerinden olup, Yazıhan’ın bazı mahalleleri ve havaalanının tam kesişme noktasında bulunan Tohma mahallemize ulaşımı artık daha rahat ve konforlu bir seviyeye çıkartacağız. Bizler merkez-kırsal ayrımı yapmadan her bölgemize aynı düzeyde hizmet ulaştırmaktayız. Merkezdeki hizmet kalitesinin aynısını kırsal yaşam alanlarımıza da taşıyoruz. Yeşilyurt’umuzun dört bir tarafını kaliteli hizmetle buluşturuyoruz. ‘Yol medeniyettir’ anlayışından yola çıkarak ulaşım ağımızı yeni yatırımlarla daha akıcı ve konforlu hale getiriyoruz. Yeşilyurt’umuzun ticaret, turizm, sosyal ve kültürel yönden gelişimini yeni açtığımız yollarımızla daha sağlıklı ve planlı bir şekilde yürütmekteyiz. Yeşilyurt’umuz için canla başla çalışmaya, işimizi aşk ve sevdayla yapmaya, kıymetli hemşehrilerimizin yaşam standardının yükselten yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” diye konuştu.