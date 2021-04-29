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Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan mini şortlu poz!

29.04.2021 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuruluş Osman oyuncularından Yeşim Ceren Bozoğlu, paylaşımlarıyla dikkat çekti. Ameliyatla zayıflayan oyuncu dekolteli pozlarıyla beğeni topladı.

Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan mini şortlu poz!

Kuruluş Osman da Hazal Hatun olarak gönüllere taht kuran Yeşim Ceren Bozoğlu verdiği kilolarla sık sık gündeme geliyor.

Mide küçültme ameliyatıyla kilolarından kurtulan Bozoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla çok konuşuldu.

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Usta oyuncunun son paylaşımında fit haline övgüler yağdı. Kapanma öncesi tatile çıkan Yeşim Ceren Bozoğlu bisiklet üstünde şortlu pozuyla dikkat çekti.

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Ünlü oyuncu paylaşımına yazdığı şu notla da beğeni topladı:
"Kesintisiz bir hayret ve şefkatle bakıyorum hayata. Bir süredir. Olanı olduğu gibi görmenin, olandaki, plandaki hayrı bilmenin peşindeyiz. Yalana, dolana; kötülüğe ve karanlığa da bakıyorum. Kaçırmıyorum gözümü. Göz göze geliyoruz. Anlıyorum. Öyle olmasının bir sebebi var. Saf iyilik varsa; tam da bu sebepten, saf kötülük de var. An’lamak kabulü kolaylaştırıyor.

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Yeni bilgi: Kolay olan da en az “zor” kadar lezzetli olabiliyor. Kabul sevgiyi, sevgi dengeyi doğuruyor. Ben en çok merkezimden dengede izlediğimde seviyorum kendimi ve hayatı.Şimdi daha iyi anlıyorum. Sevgiyi dışarıya koymadan, ihtiyaç haline getirmeden, onun içinden zevkle akmayı öğrendim çok şükür. Ağzımı toplayamamak gülmekten, içeriden gelen neşeden mütevelli... O yüzden bugünlerde en çok kendime; sonra dostlara hiç durmadan söylüyorum: Seni seviyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Kuruluş Osman dizisi Yeşim Ceren Bozoğlu
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Cok guzel oldu zayıflayınca
zayıflayınca memeler bacaklar ortada ayıp edep yok
birileri gündemde kalabilmek için illa soyunmak yada saçma sapan pozlar vermek zorunda mı

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