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Yeşim Ceren Bozoğlu: Ojemi de sürerim, çamaşırlarımı da asarım

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 22.07.2019 11:41 | Son Güncelleme

Oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, kendisini bekleyen ev işleriyle ilgili yaptığı paylaşımla gülümsetti.

Yeşim Ceren Bozoğlu: Ojemi de sürerim, çamaşırlarımı da asarım

Verdiği kilolar sonrasında bambaşka bir görüntüye kavuşan ve yeni haliyle Yüzleşme adlı dizide boy gösteren Yeşim Ceren Bozoğlu, ekran macerası fazla uzun sürmeyen dizi sonrası kendisini beyazcamdan çekti. Vaktinin büyük bir çoğunluğunu ailesi ve sevdikleriyle geçiren Bozoğlu, zaman zaman yaptığı esprili sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekiyor.

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Bozoğlu, son olarak çamaşır asmadan önce çektiği bir kareyi hesabından paylaştı ve “Ojemi de sürerim, çamaşırlarımı da asarım” başlıklı enstelasyonum…” notunu düştü. Başarılı oyuncu paylaşım sırasında giydiği dekolteli kıyafetine de çok sayıda yorum aldı.

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yeşim ceren bozoğlu instagram

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