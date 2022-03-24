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Yeşim Erbil'den Mehmet Ali Erbil itirafı! "Abim beni yetişkin filme götürdü"

24.03.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşi Yeşim Erbil katıldığı programda ilginç bir anısını anlattı. Yasemin Özçelik’in YouTube programına konuk olan başarılı cerrah Prof. Dr. Yeşim Erbil, "Annem abime 'Kardeşini sinemaya götür' dedi. Abim de beni yetişkin filme götürdü" itirafıyla gündeme geldi.

Mehmet Ali Erbil'in kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil Yasemin Özçelik’in YouTube programına konuk oldu. Kendisine yöneltilen sorulara yanıt veren Yeşim Erbil'in abisi Mehmet Ali Erbil'le ilgili anısı dinleyenleri şaşırttı. Yeşim Erbil abisiyle cinsel içerikli filme gittiğini ve yaşadıklarını anlattı.

"CİNSEL İÇERİKLİ FİLME GÖTÜRDÜ"

Yeşim Erbil "Eskiden Tan Sineması vardı. Orada yetişkin filmleri oynardı, seks filmi. Benim de canım sıkılmıştı. Annem de abime 'Kardeşini sinemaya götürüver' dedi. Abim de beni o filme götürdü. Öyle bir film olduğunu biliyor muydu bilmiyorum. Filmde çıplak bedenler var. Ben de bakmıyormuş gibi yaptım, utanıyorum abimden. Sonra çıktık, sevinçle babama sinemaya gittiğimizi söyledim. Babam Tan Sineması'na gittiğimizi duyunca 'Defol git' dedi. Beni yanından kovdu. İkizimizi de azarladı. O anımızı hiç unutamam" dedi.

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ÇAPKINLIĞINI SAVUNDU

Ardından "Ünlü olmayan erkekleri bile görmüyor muyuz sosyal medyadan? Abiminki göze batıyor. Ama o kadar göze batacak bir durum yok. Sanatçı olmayan kişiler de öyle artık. Birini beğeniyorsa bunu belli eder, üstüne gider. Diğer erkeklerin yaptığı şeyi yapar. Ama karşı taraf buna cevap vermedikten sonra ne yapacak? Üç kere yapar, geri durur" sözleriyle konuşmasına devam etti.

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Mehmet Ali Erbil
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