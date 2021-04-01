MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yeşim Erçetin kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Yeşim Erçetin evli mi?

Yeşim Erçetin kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Yeşim Erçetin evli mi?

01.04.2021 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşte Benim Stilim yarışması ile adını duyuran Yeşim Erçetin, yaptığı açıklamalarla ve daha önceki evliliklerle gündeme geliyor. Daha önce yaptığı açıklamasında pek dışarı çıkmadığını ve sahte bir hayatın içinde olmak istemediğini ifade eden Yeşim Erçetin, Emre Martaş’la neden ayrıldıklarını açıkladı.

Yeşim Erçetin kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Yeşim Erçetin evli mi?

Emre Martaş’ın ekonomik durumunun iyi olmadığını ve bunu bile bile evlendiğini kaydeden Yeşim Erçetin, eşine her zaman destek olduğunu belirtti. Ancak evliliğinin son döneminde eşi ile arasındaki gerginliklerin arttığından bahseden Yeşim Erçetin, bundan dolayı boşanma kararı aldıklarını bildirdi.

YEŞİM ERÇETİN KİMDİR?

1979’da İstanbul’da doğan Yeşim Erçetin, 1996’da Neşe Erberk mankenlik ajansında profesyonel mankenlik yapmaya başladı. Kanal 6 (Top Secret), HBB (Sporazzi), MMC (1’den 3’e) ve 2000 yılında Best TV’de (Yeşim) adındaki programların sunuculuğunu yapan Yeşim Erçetin, Show TV’de Zeynep, Kanal D’de Sensiz Olmuyor, yine aynı kanalda Serseri gibi dizilerde de oynadı.

Yeşim Erçetin kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Yeşim Erçetin evli mi?

YEŞİM ERÇETİN EVLİ Mİ?

2000’de evlendiği Ozan Orhon'dan 20 Ağustos 2003’te boşanan Yeşim Erçetin’in bu evliliğinden 'Lara Yağmur' adında bir kızı vardır. 2010’da Emre Matraş ile evlenen Yeşim Erçetin’in bu evliliğinden de 'Masal' adında bir kız çocuğu oldu.

Cesur fotoğrafları ile uzun süre konuşulan çift, 1 Nisan 2015’te boşandı.

Bir mekan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yeşim Erçetin, Emre Martaş’la anlaşmalı olarak boşandıklarını açıkladı. Evlenirken Emre Martaş’ın maddi durumunun parlak olmadığını bilerek evlendiğini söyleyen Yeşim Erçetin, eşine her zaman destek olduğunu kaydederek, ancak son zamanlarda evdeki gerginliklerin artmaya başladığını, anlaşamadıklarını açıkladı.

Daha fazla uzatmadan boşanma kararı aldıklarını belirten Yeşim Erçetin, ‘’Aceleci davrandım, yanlış evlilikler yaptım. Hata yapa yapa hayatı öğrendim” dedi.

EMRE MATRAŞ KİMDİR?

1975’te İstanbul’da doğan Emre Matraş’ın babası Matraş Deri’nin ortaklarından olan Necati Matraş, annesi Gülşem Matraş’tır. Babasının ölümünün ardından miras hakkını 2012’de 12,5 milyon dolara bir iş insanına satan Emre Matraş, bundan dolayı amcasıyla miras davasına girmiştir.

1994’te çıkardığı Yaz Aşkları albümü ile müzik piyasasına giren Emre Matraş, bu albümdeki “Çal Çal Oyna” adındaki parçasıyla hatırı sayılır bir hayran kitlesine ulaştı.

Bu albümden 2 yıl sonra çıkardığı “Feryadım Göklere” adındaki single ile aynı etkiyi göremeyen Emre Matraş, müzik hayatına son verdi.

1997’de Hale Keleş ile evlenen Emre Matraş, 3 yıl süren bu evliliğinden Esin ve Esen adında iki çocuğu dünyaya getirdi. İlk eşinden boşandıktan bir ay sonra 2010’da Yeşim Erçetin ile evlenen Emre Matraş’ın bu evliliğinden de Masal isminde bir çocuğu oldu.

Emre Matraş, 5 yıl evli kaldığı Yeşim Erçetin’den 2015’te ayrıldı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taşla sopalarla dövüldü! Tecavüz eden adamla beline ip bağlanıp dolaştırıldı Taşla sopalarla dövüldü! Tecavüz eden adamla beline ip bağlanıp dolaştırıldı
Olay ifşa: 'Gece evine gittim... 'Olay ifşa: 'Gece evine gittim... '
46 kiloya düştü! 'Yaza çıkamayabilirim'46 kiloya düştü! 'Yaza çıkamayabilirim'
Anahtar Kelimeler:
İşte Benim Stilim İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kurtlar Vadisi ve Akasya Durağı'nda oynamıştı! Usta oyuncu hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi ve Akasya Durağı'nda oynamıştı! Usta oyuncu hayatını kaybetti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ekranların ilk fenomenlerinden! İşte Gelinim Olur Musun Tülin'in son hali...

Ekranların ilk fenomenlerinden! İşte Gelinim Olur Musun Tülin'in son hali...

Frikiksiz tek kare fotoğrafı yok! Etek altı ve göğsü...

Frikiksiz tek kare fotoğrafı yok! Etek altı ve göğsü...

Kocasıyla cinsel ilişkiye girdiği en garip yeri itiraf etti

Kocasıyla cinsel ilişkiye girdiği en garip yeri itiraf etti

Diğer Haberler

Bade Arazlı kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Bir Zamanlar Kıbrıs Mine kimdir?

Bade Arazlı sevecen tavırlarıyla dikkat çekiyor

Bella Hadid podyumda parladı! Herkesi mest etti

Göğüs uçlarını sakladı! Podyumu salladı

Demet Alişan konuğu Kadir Demir kimdir? Kadir Demir kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Prof. Dr. Kadir Demir kimdir?

Aleyna Tilki süper minisiyle poz verdi! Olay oldu

Süper minisiyle poz verince olay oldu

Malik Ayhan kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Malik Ayhan biyografisi...

Malik Ayhan kimdir, nereli ve kaç yaşında?

İbo Show'un konukları belli oldu mu? Yine yıldızlar geçidi

İbo Show'un konukları belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.