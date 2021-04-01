Yeşim Erçetin kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Yeşim Erçetin evli mi?

Emre Martaş’ın ekonomik durumunun iyi olmadığını ve bunu bile bile evlendiğini kaydeden Yeşim Erçetin, eşine her zaman destek olduğunu belirtti. Ancak evliliğinin son döneminde eşi ile arasındaki gerginliklerin arttığından bahseden Yeşim Erçetin, bundan dolayı boşanma kararı aldıklarını bildirdi.

YEŞİM ERÇETİN KİMDİR?

1979’da İstanbul’da doğan Yeşim Erçetin, 1996’da Neşe Erberk mankenlik ajansında profesyonel mankenlik yapmaya başladı. Kanal 6 (Top Secret), HBB (Sporazzi), MMC (1’den 3’e) ve 2000 yılında Best TV’de (Yeşim) adındaki programların sunuculuğunu yapan Yeşim Erçetin, Show TV’de Zeynep, Kanal D’de Sensiz Olmuyor, yine aynı kanalda Serseri gibi dizilerde de oynadı.

YEŞİM ERÇETİN EVLİ Mİ?

2000’de evlendiği Ozan Orhon'dan 20 Ağustos 2003’te boşanan Yeşim Erçetin’in bu evliliğinden 'Lara Yağmur' adında bir kızı vardır. 2010’da Emre Matraş ile evlenen Yeşim Erçetin’in bu evliliğinden de 'Masal' adında bir kız çocuğu oldu.

Cesur fotoğrafları ile uzun süre konuşulan çift, 1 Nisan 2015’te boşandı.

Bir mekan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yeşim Erçetin, Emre Martaş’la anlaşmalı olarak boşandıklarını açıkladı. Evlenirken Emre Martaş’ın maddi durumunun parlak olmadığını bilerek evlendiğini söyleyen Yeşim Erçetin, eşine her zaman destek olduğunu kaydederek, ancak son zamanlarda evdeki gerginliklerin artmaya başladığını, anlaşamadıklarını açıkladı.