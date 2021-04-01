Yeşim Erçetin kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Yeşim Erçetin evli mi?

Emre Martaş’ın ekonomik durumunun iyi olmadığını ve bunu bile bile evlendiğini kaydeden Yeşim Erçetin, eşine her zaman destek olduğunu belirtti. Ancak evliliğinin son döneminde eşi ile arasındaki gerginliklerin arttığından bahseden Yeşim Erçetin, bundan dolayı boşanma kararı aldıklarını bildirdi.
1979’da İstanbul’da doğan Yeşim Erçetin, 1996’da Neşe Erberk mankenlik ajansında profesyonel mankenlik yapmaya başladı. Kanal 6 (Top Secret), HBB (Sporazzi), MMC (1’den 3’e) ve 2000 yılında Best TV’de (Yeşim) adındaki programların sunuculuğunu yapan Yeşim Erçetin, Show TV’de Zeynep, Kanal D’de Sensiz Olmuyor, yine aynı kanalda Serseri gibi dizilerde de oynadı.
2000’de evlendiği Ozan Orhon'dan 20 Ağustos 2003’te boşanan Yeşim Erçetin’in bu evliliğinden 'Lara Yağmur' adında bir kızı vardır. 2010’da Emre Matraş ile evlenen Yeşim Erçetin’in bu evliliğinden de 'Masal' adında bir kız çocuğu oldu.
Cesur fotoğrafları ile uzun süre konuşulan çift, 1 Nisan 2015’te boşandı.
Bir mekan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yeşim Erçetin, Emre Martaş’la anlaşmalı olarak boşandıklarını açıkladı. Evlenirken Emre Martaş’ın maddi durumunun parlak olmadığını bilerek evlendiğini söyleyen Yeşim Erçetin, eşine her zaman destek olduğunu kaydederek, ancak son zamanlarda evdeki gerginliklerin artmaya başladığını, anlaşamadıklarını açıkladı.
Daha fazla uzatmadan boşanma kararı aldıklarını belirten Yeşim Erçetin, ‘’Aceleci davrandım, yanlış evlilikler yaptım. Hata yapa yapa hayatı öğrendim” dedi.
1975’te İstanbul’da doğan Emre Matraş’ın babası Matraş Deri’nin ortaklarından olan Necati Matraş, annesi Gülşem Matraş’tır. Babasının ölümünün ardından miras hakkını 2012’de 12,5 milyon dolara bir iş insanına satan Emre Matraş, bundan dolayı amcasıyla miras davasına girmiştir.
1994’te çıkardığı Yaz Aşkları albümü ile müzik piyasasına giren Emre Matraş, bu albümdeki “Çal Çal Oyna” adındaki parçasıyla hatırı sayılır bir hayran kitlesine ulaştı.
Bu albümden 2 yıl sonra çıkardığı “Feryadım Göklere” adındaki single ile aynı etkiyi göremeyen Emre Matraş, müzik hayatına son verdi.
1997’de Hale Keleş ile evlenen Emre Matraş, 3 yıl süren bu evliliğinden Esin ve Esen adında iki çocuğu dünyaya getirdi. İlk eşinden boşandıktan bir ay sonra 2010’da Yeşim Erçetin ile evlenen Emre Matraş’ın bu evliliğinden de Masal isminde bir çocuğu oldu.
Emre Matraş, 5 yıl evli kaldığı Yeşim Erçetin’den 2015’te ayrıldı.
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