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Yeşim Salkım kimdir? Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Yeşim Salkım ve Hakan Uzan kaç yıl evli kaldı, kaç kez evlendi?

28.05.2022 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşim Salkım; Şarkılar Bizi Söyler programının 28 Mayıs 2022 Cumartesi günü ekrana gelecek olan bölümüne konuk oldu. Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun’un sunduğu Şarkılar Bizi Söyler'in diğer konukları ise Yonca Evcimik, Metin Özülkü, Ferda Anıl Yarkın. Ünlü şarkıcı Şarkılar Bizi Söyler programında sevilen şarkılarını seslendirecek. Peki Yeşim Salkım kimdir? Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Yeşim Salkım ve Hakan Uzan kaç yıl evli kaldı, kaç kez evlendi? İşte detaylar...

Yeşim Salkım kimdir? Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Yeşim Salkım ve Hakan Uzan kaç yıl evli kaldı, kaç kez evlendi?

Yeşim Salkım; Şarkılar Bizi Söyler programında hayranlarının sevdiği şarkıları seslendirecek. Şarkılar Bizi Söyler programının konsepti '90'lardan Günümüze' olarak belirlendi. Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun’un sunduğu Şarkılar Bizi Söyler'in diğer konukları ise Yonca Evcimik, Metin Özülkü, Ferda Anıl Yarkın. Peki Yonca Evcimik kimdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Yonca Evcimik nereli ve kaç yaşında, hiç evlendi mi? Ünlü şarkıcıının hayatı, biyografisi ve müzik kariyerine ilişkin detaylar haberimizde...

Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları kim? 28 Mayıs Cumartesi

YEŞİM SALKIM KİMDİR?

Yeşim Salkım; 12 Nisan 1968 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Arnavuk kökenlidir. Mesleki lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konsevatuarı Klasik Türk Sanat Müziği bölümünde almıştır. Şarkıcılık kariyerindeki ilk albümünü 1994’te yayınlamıştır. 1996 yılında ise kamera karşısına geçerek oyunculuk kariyerine adım atmıştır. Rol aldığı ilk proje, Eşkıya filmindeki başrol karakteri olmuştur. 1997 yılında ise Yeşil Müzik isminde bir plak şirketi kurmuştur. Cenk Eren, Hilal Cebeci, Tarık ve Lerzan Mutlu gibi ünlü isimleri müzik piyasasına kazandırmıştır. 2001 yılında şarkıcı isimli filmiyle Altın Portakal En İyi Kadın Oyuncu ödülüne sahip olmuştur. Takip eden yıllarda En İyi Pop Müzik Kadın Yıldız, 2000 yılının en iyi Pop Kadın Şarkıcısı ve 1994'ün En İyi Çıkış Yapan Şarkıcısı Adaylığı ödüllerine layık görülmüştür.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER'İN KONUĞU YEŞİM SALKIM VE HAKAN UZAN KAÇ YIL EVLİ KALDI?

Yeşim Salkım ve Hakan Uzan 1998 yılında evlendi. Ünlü şarkıcı Yeşim Salkın ve Hakan Uzan'ın evliliği 2001 yılında sona erdi.

YEŞİM SALKIM KAÇ KEZ EVLENDİ?

Yeşim Salkım 5 kez evlendi.

Ünlü şarkıcı ilk evliliğini Mustafa İmre ile yaptı. 1988'de evlenen çift, 1990 yılında ayrıldı. Yeşim Salkım'ın bu evlilikten Gizem İmre adında bir kızı vardır.

Yeşim Salkım 1998 yılında evlendiği Hakan Uzan'dan ise 2001 yılında boşandı.

Ünlü şarkıcı Arben İçli ile 2003 yılında dünyaevine girdi. Yeşim Salkım - Arben İçli evliliği 2005 vyılında sona erdi.

Yeşim Salkım - İlker İnanoğlu'yla 2006 yılında evlendi fakat bu evlilik yalnızca 1 yıl sürdü.

Yeşim Salkım'ın 23009 yılında evlendiği Hakan Eratik'ten Ada Eratik adında bir kızı vardır. İkili 2015 yılında boşanmıştır.

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Hakan Altun Sibel Can Yeşim Salkım
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