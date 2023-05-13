MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yetenek Sizsiniz'in DJ Yıldırım'ının son hali şaşırttı! “Çocuk değişmiş Acun hala aynı”

Yetenek Sizsiniz'in DJ Yıldırım'ının son hali şaşırttı! “Çocuk değişmiş Acun hala aynı”

12.05.2023 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yetenek Sizsiniz'e arabesk rap performansı ile damga vuran DJ Yıldırım’ın son hali olay oldu. 2012 yılında yarışmaya katılan Yıldırım Elmas jüri üyelerini etkilemiş ve Acun Ilıcalı, Hülya Avşar ve Sergen Yalçın'dan üç evet almıştı. Yıldırım Elmas’ın son hali ağızları açık bıraktı.

Yetenek Sizsiniz'in DJ Yıldırım'ının son hali şaşırttı! “Çocuk değişmiş Acun hala aynı”

Bir döneme damga vuran programlardan biri olan Yetenek Sizsiniz’in unutulmaz yarışmacıları arasında DJ Yıldırım da yer alıyor. Arabesk rap performansı ile yarışmada yer alan Yıldırım Elmas Yetenek Sizsiniz'e katıldığında dokuz yaşındaydı. DJ Yıldırım'ın son halini görenler gözlerine inanamadı.

dj-yıldırım

Sevilen yarışmalardan biri olan Yetenek Sizsiniz’e katılan DJ Yıldırım söylediği şarkı ile büyük beğeni toplamıştı. Sergen Yalçın “Sen büyüyünce rapçi olacaksın herhalde” demişti.

yetenek-sizsiniz

6 kardeş olan Yıldırım Elmas ailenin en küçüğüydü. Daha önce de yarışmaya katılan DJ Yıldırım abileri Şahin Elmas ve Mehmet Elmas ile performans sergilemişti.

yetenek-sizsiniz-dj-yıldırım-şimdiki-hali

Yıldırım Elmas’ın şimdiki halini görenler “Çocuk değişmiş Acun hala aynı”, “Zaman çok hızlı geçmiş”, “Değişmiş ama gözler hala aynı”, “Her şey değişmiş Acun’un siyah tişörtü hala aynı”, “Cidden sen misin” yorumlarında bulundu.

dj-yıldırım-son-hali

dj-yıldırım-son-hali-şaşırttı

sss


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akasya Durağı'nın Zeyno'su göğüs dekolteli poz verdi! Son hali adeta büyülediAkasya Durağı'nın Zeyno'su göğüs dekolteli poz verdi! Son hali adeta büyüledi
Transparan giyip göğüs dekolteli pozuyla nefes kestiTransparan giyip göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti
Memur maaşı yorumu! "20 bin değil..."Memur maaşı yorumu! "20 bin değil..."
Anahtar Kelimeler:
Yetenek Sizsiniz yaşında ele söyledi

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muharrem İnce'yi aradım, devlet olarak yapılabilecek neyse her türlü yardıma hazır olduğumuzu söyledik

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muharrem İnce'yi aradım, devlet olarak yapılabilecek neyse her türlü yardıma hazır olduğumuzu söyledik

Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu sandık başında! Son haliyle gündem oldu

Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu sandık başında! Son haliyle gündem oldu

Altın fiyatları seçim sonrasında ne olur?

Altın fiyatları seçim sonrasında ne olur?

Akşener, Ankara'da sahneye o isimle beraber çıktı!

Akşener, Ankara'da sahneye o isimle beraber çıktı!

Bakan Soylu'dan Ülkü Ocakları'na ziyaret!

Bakan Soylu'dan Ülkü Ocakları'na ziyaret!

Yaptırım lafından sonra turist sayısında yüzde 80 azalma oldu

Yaptırım lafından sonra turist sayısında yüzde 80 azalma oldu

İlginizi Çekebilir

Dondurmanının kapağını açıp yaladılar! Sonra rafa geri koydular

Dondurmanının kapağını açıp yaladılar! Sonra rafa geri koydular

Henüz 11 yaşında ama o bir dahi! Einstein’dan daha zeki...

Henüz 11 yaşında ama o bir dahi! Einstein’dan daha zeki...

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Tam 4 metre uzunluğunda! Çıkartılması bile 90 dakika sürdü

Tam 4 metre uzunluğunda! Çıkartılması bile 90 dakika sürdü

Canlı yayında saldırdı! 18 kez bıçakladı... Yetmedi kaynar su döktü

Canlı yayında saldırdı! 18 kez bıçakladı... Yetmedi kaynar su döktü

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.