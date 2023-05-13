Yetenek Sizsiniz'in DJ Yıldırım'ının son hali şaşırttı! “Çocuk değişmiş Acun hala aynı”

Bir döneme damga vuran programlardan biri olan Yetenek Sizsiniz’in unutulmaz yarışmacıları arasında DJ Yıldırım da yer alıyor. Arabesk rap performansı ile yarışmada yer alan Yıldırım Elmas Yetenek Sizsiniz'e katıldığında dokuz yaşındaydı. DJ Yıldırım'ın son halini görenler gözlerine inanamadı.

Sevilen yarışmalardan biri olan Yetenek Sizsiniz’e katılan DJ Yıldırım söylediği şarkı ile büyük beğeni toplamıştı. Sergen Yalçın “Sen büyüyünce rapçi olacaksın herhalde” demişti.

6 kardeş olan Yıldırım Elmas ailenin en küçüğüydü. Daha önce de yarışmaya katılan DJ Yıldırım abileri Şahin Elmas ve Mehmet Elmas ile performans sergilemişti.

Yıldırım Elmas’ın şimdiki halini görenler “Çocuk değişmiş Acun hala aynı”, “Zaman çok hızlı geçmiş”, “Değişmiş ama gözler hala aynı”, “Her şey değişmiş Acun’un siyah tişörtü hala aynı”, “Cidden sen misin” yorumlarında bulundu.



