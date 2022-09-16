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Yetenekli gençlere Corendon Airlines desteği

16.09.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Solaris Güneş Arabaları Ekibi, 14-19 Eylül'de Belçika’da, 25-30 Eylül'de de İtalya’da düzenlenen yarışmalara katılacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye’yi yurt dışında temsil eden Solaris Güneş Arabaları Ekibi (Solar Team Solaris), Avrupa arenasında yeni sınavlara hazırlanıyor.

Corendon Airlines'dan yapılan açıklamaya göre, Solar Team Solaris, gelecek dönemde ilk olarak 14-19 Eylül'de Belçika’da yapılacak iLumen European Solar Challenge 2022’de yarışacak. 2014 yılında katıldığı organizasyonda “Smyrna” adlı araçla 5. olan ve aynı sene “Yarışın Ruhu” ödülünü kazanan Solar Team Solaris, bir kez daha Türkiye’nin gururu olmak adına iLumen European Solar Challenge 2022’ye (iESC’22) katılıyor.

Eski bir Formula 1 pisti olan Circuit Zolder’da gerçekleşecek olan yarışta, 24 saat boyunca araçların verimliliği ölçülecek. Ekip, 1.000 kilometrenin üzerinde yol alarak 250 turu tamamlayabilmek için kıyasıya mücadele edecek.

Solar Team Solaris ekibi ayrıca, aktif olarak kullanılan bir Formula 1 pisti olan Autodromo Enzo e Dino Ferrari’de (Imola) bu sene ilk defa düzenlenecek olan Italian Solar Challenge 2022’ye (ISC’22) katılacak. 25-30 Eylül'de düzenlenecek organizasyona Türkiye’den katılan tek ekip Solar Team Solaris olacak. Solar Team Solaris, Belçika’da ve İtalya’da düzenlenen yarışlara iki ayrı ekiple ve tek araçla katılacak.

-Yüzde 90 yerli ve milli, sıfır karbon salınımlı çevre dostu araçlar

Türkiye’de Formula G yarışlarında elde ettiği derecelerin yanı sıra Yunanistan’da düzenlenen Sun Life Tasarım Yarışması’nda ödül alan ilk Türk takımı olan Solaris Team Solaris, 7 solar ve 5 elektrikli olmak üzere toplam 12 araçla yoluna devam ediyor.

Ekip üyeleri, pil ve panel haricinde başta elektrik motoru olmak üzere tüm elektriksel ve mekaniksel komponentleri kendileri üretiyor. Solaris Güneş Arabaları Ekibi’nin yüzde 90 oranında yerli ve milli olan arabaları, sıfır karbon salınımıyla çevre dostu araçlar olarak dikkati çekiyor.

Corendon Airlines, uluslararası arenada Solar Team Solaris’i yalnız bırakmıyor. Yetenekli öğrencilerin, Belçika’ya yapacağı yolculuk Corendon Airlines’ın sponsorluğunda gerçekleştirilecek

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