YURTHABER
  4. Yetiştirme yurduna gitmek istemeyen kız çocuğu babasını bıçakla yaraladı

Yetiştirme yurduna gitmek istemeyen kız çocuğu babasını bıçakla yaraladı

SAMSUN HABERLERİ  | 07.01.2020 13:40 | Son Güncelleme

Yetiştirme yurduna gitmek istemeyen kız çocuğu babasını bıçakla yaraladı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişi, tartıştığı kızı tarafından bıçakla yaralandı.

İddiaya göre, yaklaşık 3 ay önce yetiştirme yurdundan ailesinin yanına dönen kız çocuğu ile İlyasköy Mahallesi Rumeli Sokak'ta yaşayan babası arasında, yetiştirme yurduna geri verilmesi konusunda tartışma çıktı.

Yetiştirme yurduna dönmek istemeyen çocuk, çakı bıçağıyla babasını eli ile karın boşluğundan yaraladı.

Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerinden kaçan çocuğun yakalanması için çalışma başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Üzerine düşen çatıdan son anda kurtuldu! Üzerine düşen çatıdan son anda kurtuldu!
Dağcılardan Sarıkamış tırmanışıDağcılardan Sarıkamış tırmanışı
Rektör Aydın: “Tüm gayretlerimiz Samsun ve öğrenciler için”Rektör Aydın: “Tüm gayretlerimiz Samsun ve öğrenciler için”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bıçakla yaralama İlkadım Samsun Yetiştirme Yurdu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Asırlık ’kaz tiridi ziyafeti’ geleneği

Asırlık ’kaz tiridi ziyafeti’ geleneği

Yeni Malatyaspor altyapısı Antalya’da güç depoluyor

Yeni Malatyaspor altyapısı Antalya’da güç depoluyor

Mersin'de selin sürüklediği 20 araçta hasar oluştu

Mersin'de selin sürüklediği 20 araçta hasar oluştu

Köy yollarını açma çalışmalarını yerinde denetledi

Köy yollarını açma çalışmalarını yerinde denetledi

Başarılı öğretmen ve öğrencileri ödüllendiren sınav

Başarılı öğretmen ve öğrencileri ödüllendiren sınav

İnternetten ulaştığı doktora gitti, 11 yıllık çocuk hasreti akupunktur tedavisiyle son buldu

İnternetten ulaştığı doktora gitti, 11 yıllık çocuk hasreti akupunktur tedavisiyle son buldu

Samsun Namaz Vakitleri 7 Ocak Salı

İmsak
06:22
Sabah
07:54
Öğle
12:46
İkindi
15:06
Akşam
17:28
Yatsı
18:54

Samsun Nöbetçi Eczaneler 7 Ocak Salı

Canalp Eczanesi
Ilkadim
Sema Eczanesi
Ilkadim
Zeytinlik Eczanesi
Ilkadim
Öykü Eczanesi
Atakum
Meltem Eczanesi
Kurupelit
Derecik Eczanesi
Derecik
Merkez Eczanesi
Tekkekoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplandı

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplandı

AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması

AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Samsun'da otomobil tır dorsesine çarptı: 1 ölü

Samsun'da otomobil tır dorsesine çarptı: 1 ölü

Vali Kaymak: "Ülkemiz 2023 hedeflerine ulaşacaktır"

Vali Kaymak: "Ülkemiz 2023 hedeflerine ulaşacaktır"

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.