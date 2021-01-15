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Yiğit Alp Zeki’den Havalı Tabanca’da Türkiye Rekoru

15.01.2021 14:35 | Son Güncelleme:
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Yiğit Alp Zeki’den Havalı Tabanca’da Türkiye Rekoru

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından Mersin’de düzenlenen Havalı Silahlar Erdoğan Karagöz Kupasında, Kayserili Atıcılık Sporcularından Yiğit Alp Zeki Minikler kategorisinde 275 puan ile Türkiye Rekoru kırdı.Havalı Silahlar Erdoğan Karagöz Kupası 13 Ocak 2021 tarihinde Mersin’in Erdemli İlçesinde yapıldı.Müsabakalara Kayseri’yi temsilen katılan sporculardan; Yiğit Alp Zeki Minikler kategorisinde toplamda elde ettiği 275 puan ile Yeni Türkiye Rekorunun sahibi oldu.Müsabakalarda mücadele eden diğer sporculardan; Ege Kağan Ceylan Miniklerde üçüncü, Fatma Tuana Kurtoğlu yıldız kızlarda üçüncü, Tuğba Bugur genç kızlarda dördüncü ve Mahmut Şaban yıldız erkeklerde üçüncü oldu.Turnuvada ayrıca Kayseri Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü takım halinde Yıldız Erkeklerde ikinci, genç erkeklerde ise dördüncü oldu.Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; Türkiye Rekoru kırarak büyük bir başarıya imza atan sporcu Yiğit Alp Zeki’yi, Müsabakalardan derecelerle dönen sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından Mersin’de düzenlenen Havalı Silahlar Erdoğan Karagöz Kupasında, Kayserili Atıcılık Sporcularından Yiğit Alp Zeki Minikler kategorisinde 275 puan ile Türkiye Rekoru kırdı.
Havalı Silahlar Erdoğan Karagöz Kupası 13 Ocak 2021 tarihinde Mersin’in Erdemli İlçesinde yapıldı.
Müsabakalara Kayseri’yi temsilen katılan sporculardan; Yiğit Alp Zeki Minikler kategorisinde toplamda elde ettiği 275 puan ile Yeni Türkiye Rekorunun sahibi oldu.
Müsabakalarda mücadele eden diğer sporculardan; Ege Kağan Ceylan Miniklerde üçüncü, Fatma Tuana Kurtoğlu yıldız kızlarda üçüncü, Tuğba Bugur genç kızlarda dördüncü ve Mahmut Şaban yıldız erkeklerde üçüncü oldu.
Turnuvada ayrıca Kayseri Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü takım halinde Yıldız Erkeklerde ikinci, genç erkeklerde ise dördüncü oldu.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; Türkiye Rekoru kırarak büyük bir başarıya imza atan sporcu Yiğit Alp Zeki’yi, Müsabakalardan derecelerle dönen sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Yiğit Alp Zeki’den Havalı Tabanca’da Türkiye Rekoru

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