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Yiğit Alp Zeki’den Havalı Tabancada Türkiye rekoru

16.01.2021 16:04 | Son Güncelleme:
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Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından Mersin’de düzenlenen Havalı Silahlar Erdoğan Karagöz Kupasında, Kayserili Atıcılık Sporcularından Yiğit Alp Zeki Minikler kategorisinde 275 puan ile Türkiye Rekoru kırdı.Havalı Silahlar Erdoğan Karagöz Kupası 13 Ocak 2021 tarihinde Mersin’in Erdemli İlçesinde yapıldı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından Mersin’de düzenlenen Havalı Silahlar Erdoğan Karagöz Kupasında, Kayserili Atıcılık Sporcularından Yiğit Alp Zeki Minikler kategorisinde 275 puan ile Türkiye Rekoru kırdı.
Havalı Silahlar Erdoğan Karagöz Kupası 13 Ocak 2021 tarihinde Mersin’in Erdemli İlçesinde yapıldı. Müsabakalarda Kayseri’yi temsil eden Yiğit Alp Zeki Minikler kategorisinde toplamda elde ettiği 275 puan ile Yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu. Müsabakalarda mücadele eden diğer sporculardan, Ege Kağan Ceylan Miniklerde üçüncü, Fatma Tuana Kurtoğlu yıldız kızlarda üçüncü, Tuğba Bugur genç kızlarda dördüncü ve Mahmut Şaban yıldız erkeklerde üçüncü oldu. Turnuvada ayrıca Kayseri Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü takım halinde Yıldız Erkeklerde ikinci, genç erkeklerde ise dördüncü oldu.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; Türkiye Rekoru kırarak büyük bir başarıya imza atan sporcu Yiğit Alp Zeki’yi tebrik etti.

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