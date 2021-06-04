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Yiğit Şardan'dan olay gönderme!

04.06.2021 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Başkan adaylarından Yiğit Şardan FoxTV'de yayınlanan "Çalar Saat" programının konuğu oldu. Şardan Fatih Terim sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

Yiğit Şardan'dan olay gönderme!

Galatasaray Spor Kulübü başkan adaylarından Yiğit Şardan adaylık başvurusunu yapmasının ardından ilk kez bir canlı yayına çıkarak projelerini anlattı. Fox TV'de yayınlanan İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına konuk olan Yiğit Şardan'ın açıklamaları şu şekilde oldu

"GALATASARAY'A BORCUMUZ VAR"

"İyiyim, bir hafta önce daha iyiydim. Bu iş zor bir iş. Galatasaray'a karşı borcumuz var. Galatasaray'ın bir yere getirdiği insanların, Galatasaray'a borcu var. 11 yaşında liseye girdim. 7 yıl Galatasaray'da spor yaptım. Takımdaşlık, insanlarla beraber çalışma nasıldır, bunları öğrendim. Çok ciddi bir çevre edindim."

"GALATASARAY SIKINTIDAN ÇIKAR"

"Galatasaray borç yapılandırması yaptı. İlk iki sene hafif geçen süreler. Baktığınızda dikkatli yönetilirse, ayağını yorganına göre uzatırsa, Galatasaray sıkıntıdan çıkar."

"KÖTÜLERİN İÇİNDE EN İYİSİ"

"Kötülerin içinde Galatasaray en iyisi. Bunu ben söylemiyorum, bu yapılandırmanın içine giren bankalar söylüyor."

"BASKILARDAN DOLAYI ADAYIM"

"Birleşme olmadığına göre, demek herkes bu işi iyi yapacağını düşünüyor. Ben de öyle söylüyorum. Ben en son aday oldum. Baskılardan dolayı aday oldum. Herkes 'Ağabey senin ve senin kurduğun ekip gelmeli' dedi. Biz de bu göreve soyunduk."

AİLENİZ NE DEDİ?

"Ailem istemedi haklı olarak kim ister ki? Bu iş zor ve sonunda teşekkür bile duymuyorsunuz. Ancak karar verdikten sonra ailem, çocuklarım, herkes arkamda."

"GALATASARAY'IN MENFAATLERİ"

"Galatasaray'ın menfaatleri için çalışacağız. Geçmiş bütün başkanlara teşekkür ederim, ellerinden geleni yaptılar. Bu başkanlar, gökten zembille inmedi, darbe yapıp başkan olmadılar. Seçimle geldiler. Bu işi yapamayan insanları oraya getirirsek, sonuçlarına da katlanmak zorundayız."

"TERİM İLE İLGİLİ KARARIM YOK"

"Fatih Terim konusu seçimin ana maddesi oldu ve bu da talihsiz bir d urum. 19 Haziran'da başkanlık seçimine gidiyoruz, teknik direktörlük seçimine değil. Hangi teknik direktörle çalışacaksa, ona göre başkan seçilecek gibi bir hava oluştu. Bir takım arkadaşlarımın yaptığını doğru bulmuyorum. Fatih Terim'in paçasına tutunup, başkanlığa gitmeye çalışıyorlar. Ben kendi ayaklarımın üstünde başkanlığa giderim. Birin sırtına binerek başkan olursanız, siz fiili başkan olursunuz, Fatih Terim gerçek başkan olur. Fatih Terim ile ilgili bir kararım şu an yok. Bunun üstünden prim yapmayacağım."

"GALATASARAY'IN ÇIKARLARI ÖNEMLİ"

"Fatih Terim'i tanırım, gördüğümde sohbet ederim. Hayatımda, beni ondan daha çok sevindiren olmadı. Ancak başkan olarak Galatasaray'ın çıkarlarına uygun karar veririm. Buna da yönetim kurulu ile karar veririm."

ALBAYRAK İKİNCİ BAŞKAN

"Abdurrahim Albayrak listemde önemli isimlerden, ikinci başkan olacak. Diğer arkadaşların bir talebi olmadı, doğrusu da budur. Abdurrahim Albayrak kadar Galatasaray için çalışan görmedim. Gecesini gündüzüne katıyor. Ayrıca Abdurrahim Albayrak tüm konuları biliyor. Doruk Acar da iyi işler yapmış arkadaşım."

"GALATASARAY'DAKİ GÖREVİ"

"Birinci görevim, sevgi ve saygıyı en üst düzeye taşımak. Bu yara aldı ve bu konu çok önemli. Galatasaray ayrıca sürekli hatayı insan arıyor. Ben hastalığı doğru teşhis edip, doğru tedavi uygulayacağım."


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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
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