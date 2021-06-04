Yiğit Şardan'dan olay gönderme!

Galatasaray Spor Kulübü başkan adaylarından Yiğit Şardan adaylık başvurusunu yapmasının ardından ilk kez bir canlı yayına çıkarak projelerini anlattı. Fox TV'de yayınlanan İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına konuk olan Yiğit Şardan'ın açıklamaları şu şekilde oldu

"GALATASARAY'A BORCUMUZ VAR"

"İyiyim, bir hafta önce daha iyiydim. Bu iş zor bir iş. Galatasaray'a karşı borcumuz var. Galatasaray'ın bir yere getirdiği insanların, Galatasaray'a borcu var. 11 yaşında liseye girdim. 7 yıl Galatasaray'da spor yaptım. Takımdaşlık, insanlarla beraber çalışma nasıldır, bunları öğrendim. Çok ciddi bir çevre edindim."

"GALATASARAY SIKINTIDAN ÇIKAR"

"Galatasaray borç yapılandırması yaptı. İlk iki sene hafif geçen süreler. Baktığınızda dikkatli yönetilirse, ayağını yorganına göre uzatırsa, Galatasaray sıkıntıdan çıkar."

"KÖTÜLERİN İÇİNDE EN İYİSİ"

"Kötülerin içinde Galatasaray en iyisi. Bunu ben söylemiyorum, bu yapılandırmanın içine giren bankalar söylüyor."

"BASKILARDAN DOLAYI ADAYIM"

"Birleşme olmadığına göre, demek herkes bu işi iyi yapacağını düşünüyor. Ben de öyle söylüyorum. Ben en son aday oldum. Baskılardan dolayı aday oldum. Herkes 'Ağabey senin ve senin kurduğun ekip gelmeli' dedi. Biz de bu göreve soyunduk."