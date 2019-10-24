BtcTurk Yeni Malatyaspor'da Yiğithan Güveli forma bekliyor

BtcTurk Yeni Malatyasporlu futbolcu Yiğithan Güveli, yaşadığı sakatlığın tedavisinin ardından takımla çalışmalara başladığını, görev verilmesi halinde elinden geleni yapacağını ifade etti.

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 9. haftasında 27 Ekim Pazar günü sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde sürdürdü.

Uzun süren sakatlığının ardından takımla antrenmanlara başlayan Yiğithan Güveli, gazetecilere yaptığı açıklamada, üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle üzgün olduğunu ifade etti.

Yiğithan, BtcTurk Yeni Malatyaspor'a farklı hedeflerle geldiğini anlatarak, "Sakatlıklar yaşadım. İki kere ameliyat edildim. Bu durum en çok beni üzüyor ama artık her şeyi atlattım. Takımla çalışmalara başladım. Artık bir sıkıntım yok. Şans gelirse, hocamız görev verirse elimden geleni yapacağım." değerlendirmesinde bulundu.

- "Taraftarımızın desteğiyle kazanacağız"

Takımlarının, geride kalan 8 haftalık bölümde iyi bir performans ortaya koyduğunu aktaran Yiğithan, şöyle devam etti: