Yıkandığı suyu satıyordu! Ünlü fenomen hayatının şokunu yaşadı

Son dönemlerin cosplayer (kostümlü oyuncu) isimleri arasında yer alan 19 yaşındaki Instagram fenomeni Belle Delphine, "4 milyon takipçiye ulaşırsam, internete cinsel ilişki videomu yükleyeceğim." açıklamasıyla bir anda tüm dikkatleri üzerine toplamıştı.

30 dolardan satışa çıkarmıştı

Yabancı site kaynaklarına göre net maaşı 500 bin dolar olan Delphine, müstehcen paylaşımlarıyla Instagram kullanıcıları tarafından sık sık şikayet ediliyor.

Kendisine ''Gamer Girl'' lakabı takan Delphine, geçtiğimiz günlerde banyo yaptığı suyu 30 dolara satışa çıkarmıştı.

'Duygusal amaçlar için kullanılmalıdır'

Üzerinde ''Kavanozdaki, benim banyo yaparken küvette oynadığım su. İçmek için değildir. Sadece duygusal amaçlar ile kullanılmalıdır." yazan kavanoz, büyük bir ilgiyle karşılandı ve kısa sürede tükendi.

Şikayetler üzerine kapatıldı

Instagram yönetimi, 19 yaşındaki fenomenin duyanlara tiksinti veren eylemini birkaç hafta sonra cezalandırdı ve Delphine'nin 4,5 milyonluk hesabı saniyeler içinde kapatıldı.

Gönderilerinde sıklıkla Not Safe For Work (çıplaklık çıkabilir) uyarısı bulunan fenomenin hesabının art arda gelen şikayetler üzerine kapatıldığı söyleniyor.

