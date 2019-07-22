Mynet Trend

Yıkandığı suyu satıyordu! Ünlü fenomen hayatının şokunu yaşadı

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 22.07.2019 14:23 | Son Güncelleme

Müstehcen paylaşımlarıyla dikkat çeken ve geçtiğimiz günlerde banyo yaptığı suyu 30 dolara satışa çıkaran İngiliz fenomen Belle Delphine'nin Instagram hesabı, şikayetler üzerine kapatıldı.

Son dönemlerin cosplayer (kostümlü oyuncu) isimleri arasında yer alan 19 yaşındaki Instagram fenomeni Belle Delphine, "4 milyon takipçiye ulaşırsam, internete cinsel ilişki videomu yükleyeceğim." açıklamasıyla bir anda tüm dikkatleri üzerine toplamıştı.

30 dolardan satışa çıkarmıştı

Yabancı site kaynaklarına göre net maaşı 500 bin dolar olan Delphine, müstehcen paylaşımlarıyla Instagram kullanıcıları tarafından sık sık şikayet ediliyor.
Kendisine ''Gamer Girl'' lakabı takan Delphine, geçtiğimiz günlerde banyo yaptığı suyu 30 dolara satışa çıkarmıştı.

'Duygusal amaçlar için kullanılmalıdır'

Üzerinde ''Kavanozdaki, benim banyo yaparken küvette oynadığım su. İçmek için değildir. Sadece duygusal amaçlar ile kullanılmalıdır." yazan kavanoz, büyük bir ilgiyle karşılandı ve kısa sürede tükendi.

Şikayetler üzerine kapatıldı

Instagram yönetimi, 19 yaşındaki fenomenin duyanlara tiksinti veren eylemini birkaç hafta sonra cezalandırdı ve Delphine'nin 4,5 milyonluk hesabı saniyeler içinde kapatıldı.
Gönderilerinde sıklıkla Not Safe For Work (çıplaklık çıkabilir) uyarısı bulunan fenomenin hesabının art arda gelen şikayetler üzerine kapatıldığı söyleniyor.

PARTNERNetflix hakkında 15 ilginç bilgi!Netflix hakkında 15 ilginç bilgi!
Yaz tatilinde bir çırpıda okuyacağınız kitaplar!Yaz tatilinde bir çırpıda okuyacağınız kitaplar!
İnsanlar tarafından beğenilen biri olmanın formülü açıklandı!İnsanlar tarafından beğenilen biri olmanın formülü açıklandı!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ilginç haberler instagram fenomeni

En Çok Okunan Trend Haberler

Uzungöl'deki gerginliğin ardından o isim ortaya çıktı

Uzungöl'deki gerginliğin ardından o isim ortaya çıktı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk paylaştı! Okullarda yeni dönem

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk paylaştı! Okullarda yeni dönem

G.Saray'da yeni transfer sakatlandı! Şok kırık

G.Saray'da yeni transfer sakatlandı! Şok kırık

Cinsel ilişki skandalıyla gündemdeydi! Bir bomba daha

Cinsel ilişki skandalıyla gündemdeydi! Bir bomba daha

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ünlüleri de etkiledi! Yeni akım: Döner tekmeyle şişe kapağı açma

Ünlüleri de etkiledi! Yeni akım: Döner tekmeyle şişe kapağı açma

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

32 yıl önce nesli tükendi! Son ses kaydı ortaya çıktı

32 yıl önce nesli tükendi! Son ses kaydı ortaya çıktı

Ben Bilirim'de seyirciyi kızdıran an! O soruyu bilemediler

Ben Bilirim'de seyirciyi kızdıran an! O soruyu bilemediler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yaz tatilinde okunacak kitaplar!

Yaz tatilinde bir çırpıda okuyacağınız kitaplar!

İnsanlar tarafından beğenilen biri olmanın formülü açıklandı!

İnsanlar tarafından beğenilen biri olmanın formülü açıklandı!

Amerika tarihinin en sıcak ve güzel First Lady'leri!

Amerika tarihinin en sıcak ve güzel First Lady'leri!

Kalabalıktan bunalanlara dünyanın an az nüfuslu 10 ülkesi!

Kalabalıktan bunalanlara dünyanın an az nüfuslu 10 ülkesi!

Hindistan’da selden kaçan kaplan bir evin içinde yatarken bulundu

Selden kaçan kaplan bir evin içinde yatarken bulundu!

O ilçedeki ilginç ağaçlar koruma altına alınıyor

O ilçedeki ilginç ağaçlar koruma altına alınıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.