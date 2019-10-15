Yıl dönümlerinde öyle bir hediye hazırladı ki olay oldu!

İnsanların hayatta en önem verdiği şey nedir? Sağlık, aşk, mutluluk, aile… Tabii ki bunların hepsi, hepimiz için farklı yerlere sahip ancak hiçbirini parayla satın alamıyoruz. Okuyacağınız hikayede anksiyete ve panik atak krizleriyle baş etmeye çalışan Denisha ve her konuda Denisha’nın yanında olmaya çalışan sevgilisi Riley’i tanıyacaksınız. Bu hikayede parayla satın alınamayan şeylerin aslında nasıl basitçe halledildiğini göreceksiniz. Riley, Denisha’nın kaygılarını en aza indirerek ona sağlıklık olma yolunda yardımcı oluyor. Peki ama nasıl? İşte o güzel yöntem...



