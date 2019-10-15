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Yıl dönümlerinde öyle bir hediye hazırladı ki olay oldu!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 15.10.2019 11:26 | Son Güncelleme

Hayatta en önemli şey tabii ki sağlık. Sağlık olmadan hiçbir şey olmuyor. Ancak siz de Riley gibi bir sevgiliye sahipseniz hissettiğiniz sevgi sayesinde iyileşebilirsiniz. İşte yürek ısıtan o hikaye...

İnsanların hayatta en önem verdiği şey nedir? Sağlık, aşk, mutluluk, aile… Tabii ki bunların hepsi, hepimiz için farklı yerlere sahip ancak hiçbirini parayla satın alamıyoruz. Okuyacağınız hikayede anksiyete ve panik atak krizleriyle baş etmeye çalışan Denisha ve her konuda Denisha’nın yanında olmaya çalışan sevgilisi Riley’i tanıyacaksınız. Bu hikayede parayla satın alınamayan şeylerin aslında nasıl basitçe halledildiğini göreceksiniz. Riley, Denisha’nın kaygılarını en aza indirerek ona sağlıklık olma yolunda yardımcı oluyor. Peki ama nasıl? İşte o güzel yöntem...

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