Yılan Hikayesi'nin Gülsüm'ü son hali ile gündem oldu! Görenler şaştı kaldı

Bir döneme damga vuran Yılan Hikayesi unutulmaz diziler arasında yer alıyor. Oyuncuları arasında Mehmet Ali Alabora, Meltem Cumbul, Emre Kınay gibi isimlerin yer aldığı dizide Gülsüm karakterine hayat veren Neriman Uğur'un son hali ağızları açık bıraktı.
İlk bölümü 1999 yılında Kanal D'de ekrana gelen Yılan Hikayesi dizisi kısa sürede çok sevilmişti. Meltem Cumbul’un köylü kızı Zeyno’ya, Mehmet Ali Alabora’nın ise polis memuru Memoli’ye hayat verdiği dizi 2 sezon boyunca yoğun ilgi görmüş, Cumbul'un ayrılık kararı sonrası 3. sezonda final kararı alınmıştı.
Yılan Hikayesi'nin Gülsüm'ü Neriman Uğur birçok dizi ve filmde rol aldı.
65 yaşındaki oyuncu son olarak Yargı dizisinde izleyici karşısına çıktı.
Ünlü oyuncunun son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Usta oyuncu yıllar içindeki değişimi ile dikkatleri üzerine çekti.