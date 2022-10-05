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Yılbaşı gecesi bir kişiyi öldürmekten hükümlü iki sanığın diğer cinayet davası başladı

05.10.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de geçen sene ağustosta yaşanan olayla ilgili ilk duruşmada sanıklardan biri cinayeti itiraf ederek, cesedi toprağa gömdüklerini söyledi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de yılbaşı gecesi ormanlık alanda işledikleri cinayet nedeniyle müebbet hapse mahkum edilen iki sanığın, geçen yıl ağustos ayında kaybolan başka bir kişinin öldürülmesiyle ilgili yargılanmasına başlandı.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanıklar Görkem Doğan (23) ve Benan Birtane'nin (55) savunmaları, tutuldukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile alındı. Taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Savunmasını yapan Doğan, Birtane ile aynı barakada kaldıklarını, onunla tartışmalarının ardından yerine Mehmet Yerebakan'ın geldiğini söyledi.

Bu kişinin, Birtane'nin yanında kendisine küfürler ettiğini öne süren Doğan, şu ifadeleri kullandı:

"Ertesi gün barakaya gidince Benan bunları bana anlattı. Bir hafta sonra, hafta sonu maktul Mehmet Yerebakan bizim bulunduğumuz barakaya geldi. Biz barakada Benan ile alkol alıyorduk. Ben, Mehmet Yerebakan'dan gitmesini istedim. Mehmet Yerebakan bana küfretmeye devam etti ve beni ittirdi. Ben de sinirle elime aldığım bıçak ile Mehmet Yerebakan'ı bıçaklayarak öldürdüm. Benan herhangi bir şey yapmadı. Mehmet'i öldürdükten sonra Benan gömmek için yardım etti."

Diğer sanık Benan Birtane ise bu suça karışmadığını ileri sürdü.

Doğan ile yaklaşık 15 ay aynı barakayı paylaştıklarını anlatan Birtane, "Bana ftira attığını düşünüyorum. Benim Mehmet Yerebakan'ın öldürülmesiyle herhangi bir ilgim yoktur." dedi.

Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı 29 Kasım'a erteledi.

- Yılbaşı gecesi işlenen cinayetin kararı ilk celsede verildi

Ertuğrulgazi Mahallesi Basın Şehitleri Caddesi yakınındaki ormanlık alanda yılbaşı gecesi kavga çıkmış, bıçakla yaralanan Göktuğ Tamer Kutlusak (36) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Polis tarafından yakalanan Görkem Doğan ve Benan Birtane çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

Doğan ile Birtane'nin ifadelerinden yola çıkan polis ekipleri, 22 Ağustos 2021'de kaybolan Mehmet Yerebakan'ın (61) da bu kişilerce bıçakla öldürüldükten sonra aynı bölgede toprağa gömüldüğünü belirlemişti. Ceset, ekipler tarafından sanıkların gösterdiği yerden çıkarılmıştı.

Kutlusak'ın öldürülmesiyle ilgili 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan iki sanık, geçen ay ilk celsede "kasten öldürme" suçundan müebbet hapse mahkum edilmişti.

Diğer cinayete ilişkin Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame ise Yerebakan'ın 4'ü ölümcül 11 kez bıçaklanarak öldürüldüğü belirtilerek, sanıkların aynı suçtan müebbet hapsi isteniyor.

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