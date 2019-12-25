YEMEK
  4. Yılbaşı öncesi merdiven altı kuru yemiş uyarısı

Yılbaşı öncesi merdiven altı kuru yemiş uyarısı

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

Yeni yıla sayılı günler kala yılbaşı sofrası için hazırlıklar başladı. Bu yıl kuru yemiş fiyatlarının artmadığını belirten İstanbul Leblebi İmalatçıları ve Kuru yemişçiler Esnaf Odası Başkanı İsmail Taşkın, vatandaşları merdiven altı kuru yemiş satıcılarına karşı uyardı.

Yeni yıla sayılı günler kalırken dükkanlarda, marketlerde yılbaşı hareketliliği başladı. Yeni yılda evde olmayı tercih eden vatandaşlar ise yeni yıl sofraları için alışverişlerini tamamlıyor. İstanbul Leblebi İmalatçıları ve Kuruyemişçiler Esnaf Odası Başkanı İsmail Taşkın “Merdiven altı satıcılardan vazgeçelim. Pazarlardan, seyyar satıcılardan kuru yemiş almayın. Kuru yemiş yıkanmadan yenen bir çerez. Bu yüzden semtteki kuru yemişçileri tavsiye ederim. İstanbul nemli ve rutubetli bir şehir. Her kuru yemişçinin ısıtma aleti var. Nemini rutubetini alıyor. Pazardan kuru yemiş alanlar varsa da tavsiyem tavada ısıtsınlar" dedi.

BADEM DE ŞİLİ'DEN GELİYOR, SİYAH ÇEKİRDEK DE ÇİN'DEN GELİYOR

"10 sene önceki yılbaşılarını özlüyoruz. Eskiden kuru yemiş kuyrukları olurdu" diyen Taşkın, "İstanbul halkının alışveriş kültürü yok. Geçen seneye göre fiyatı artan sadece Antep fıstığı var. Badem, fındık aynı fiyatta. Mesela tuzlu fıstığın fiyatı düştü. Geçen sene 50 liraydı bu sene 30 lira. Kuru yemişte çok fiyat farkı yok bu sene. Cevizin, bademin yüzde 95’i ithal. Cevizler Amerika, Şili ve Ukrayna’dan geliyor. Badem de Şili’den geliyor. Dakota dediğimiz siyah çekirdek de Çin’den geliyor. Bunların hepsi dövizle gelmesine rağmen fiyatı normal" dedi.

'BADEM, FINDIK, FISTIK 54 LİRADAN SATIYORUZ'

Bayrampaşa Rami Kuru Gıda Hali’nde toptan kuru yemiş satışı yapan Kenan Öcal ise, "Yılbaşı hareketliliği biraz var. Ürünlerin birim fiyatlarındaki artışlar sebebiyle, kilogram fiyatları da arttığı için bir yavaşlama mevcut. Dolar yükselişi etkiledi bizi. Dövize endeksli ürünlerin hepsinde düşüş mevcut. Yerli cevizin hasat zamanı bitmeye başladı. Antep fıstığı geçen sene 60 lira bantlarındaydı. Şu anda 80-85 lira arasında. Bu toptan fiyat. Bu tüketiciye ulaştığında bu 110-120’lere çıkıyor. Haliyle 1 kilo alacak vatandaş 200 gram almaya başlıyor" diye konuştu.

Eminönü’nde kuru yemiş satışı yapan Servet Kandemir de "Malum yılbaşı geliyor hareketlilik olmaya başladı. Vatandaşlar kuru yemişte tazeliğe dikkat etsinler. Eminönü’nde sürüm olduğu sürece bayat olmaz. Taze ve günlük satıyoruz. Kendi karışımlarımızı kendimiz yapıyoruz. Badem, fındık, fıstık 54 liradan satıyoruz. Badem, kaju, Kaliforniya’dan geliyor. Ceviz de Ukrayna’dan geliyor" dedi.

Eminönü’nde kuru yemiş alışverişi yapan Cemil Belgücan ise fiyatlarla ilgili olarak, "Şu andaki ortama göre fiyatlar zaten yüksek. 10 liralık alacağımıza 5 liralık alacağız. 30 liralık fındık, badem, kuru üzüm, kuru kayısı aldım. Fiyatlardan memnun değiliz ama her şeyin fiyatı arttığı gibi bunların da artıyor" ifadelerinde bulundu.

PARTNER Üçlü ilişkileri olay yarattı: 'Ailem bilse reddeder!' Üçlü ilişkileri olay yarattı: 'Ailem bilse reddeder!'
Bağışıklık sistemini çelik gibi yapıyor! Düzenli yerseniz...Bağışıklık sistemini çelik gibi yapıyor! Düzenli yerseniz...
Diyetisyenden bomba açıklama! İncecik olmak istiyorsanız...Diyetisyenden bomba açıklama! İncecik olmak istiyorsanız...
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
taze kuru yemiş nasıl anlaşılır sağlık ve beslenme kuruyemiş uyarısı

En Çok Okunan Haberler

İp üzerinde yoga! Beğeni yağdı

İp üzerinde yoga! Beğeni yağdı

Spordan çıktı sevgilisine poz verdi!

Spordan çıktı sevgilisine poz verdi!

Ünlü tavuk firması açıkladı: Tavuklarda hormon...

Ünlü tavuk firması açıkladı: Tavuklarda hormon...

Hepimiz yiyoruz! Sigaradan daha tehlikeli olduğu açıklandı

Hepimiz yiyoruz! Sigaradan daha tehlikeli olduğu açıklandı

Diyetisyenden bomba açıklama! İncecik olmak istiyorsanız...

Diyetisyenden bomba açıklama! İncecik olmak istiyorsanız...

Bağışıklık sistemini çelik gibi yapıyor! Düzenli yerseniz...

Bağışıklık sistemini çelik gibi yapıyor! Düzenli yerseniz...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Muzlu yulaf lapası nasıl yapılır?

Muzlu yulaf lapası nasıl yapılır?

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Bunu Okuduktan Sonra Soğan Kabuklarını Atmayacaksınız!

Bunu Okuduktan Sonra Soğan Kabuklarını Atmayacaksınız!

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yılbaşında bu önerilere dikkat! Yılbaşı günü ve ertesi gün nasıl beslenilmeli?

O güne dikkat! Uzmanından önemli açıklama geldi

Migren nedir, migreni tetikleyen besinler nelerdir?

Migren nedir, migreni tetikleyen besinler nelerdir?

Ekmek kilo aldırır mı? Ekmek hakkında doğru bilinen yanlışlar

Prof. Dr. açıkladı: 2 dilim yeseniz bile...

Yılbaşında beslenme önerileri: Sofraya otururken bunlara dikkat edin

2020'nin ilk günü bu hataya düşmeyin!

Bağışıklık sistemini güçlendiren besinlerle hastalıklara meydan okuyun

Bağışıklık sistemini çelik gibi yapıyor! Düzenli yerseniz...

Ekmek kilo aldırır mı? Diyetisyenden 'ekmeksiz zayıflanmaz' açıklaması

Diyetisyenden bomba açıklama! İncecik olmak istiyorsanız...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.