Yılbaşı öncesi merdiven altı kuru yemiş uyarısı

Yeni yıla sayılı günler kalırken dükkanlarda, marketlerde yılbaşı hareketliliği başladı. Yeni yılda evde olmayı tercih eden vatandaşlar ise yeni yıl sofraları için alışverişlerini tamamlıyor. İstanbul Leblebi İmalatçıları ve Kuruyemişçiler Esnaf Odası Başkanı İsmail Taşkın “Merdiven altı satıcılardan vazgeçelim. Pazarlardan, seyyar satıcılardan kuru yemiş almayın. Kuru yemiş yıkanmadan yenen bir çerez. Bu yüzden semtteki kuru yemişçileri tavsiye ederim. İstanbul nemli ve rutubetli bir şehir. Her kuru yemişçinin ısıtma aleti var. Nemini rutubetini alıyor. Pazardan kuru yemiş alanlar varsa da tavsiyem tavada ısıtsınlar" dedi.

BADEM DE ŞİLİ'DEN GELİYOR, SİYAH ÇEKİRDEK DE ÇİN'DEN GELİYOR

"10 sene önceki yılbaşılarını özlüyoruz. Eskiden kuru yemiş kuyrukları olurdu" diyen Taşkın, "İstanbul halkının alışveriş kültürü yok. Geçen seneye göre fiyatı artan sadece Antep fıstığı var. Badem, fındık aynı fiyatta. Mesela tuzlu fıstığın fiyatı düştü. Geçen sene 50 liraydı bu sene 30 lira. Kuru yemişte çok fiyat farkı yok bu sene. Cevizin, bademin yüzde 95’i ithal. Cevizler Amerika, Şili ve Ukrayna’dan geliyor. Badem de Şili’den geliyor. Dakota dediğimiz siyah çekirdek de Çin’den geliyor. Bunların hepsi dövizle gelmesine rağmen fiyatı normal" dedi.