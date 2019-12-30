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  4. Yılbaşı sonrası beslenme: Metabolizmayı dengelemenin 9 yolu

Yılbaşı sonrası beslenme: Metabolizmayı dengelemenin 9 yolu

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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"Yılbaşı akşamı da diyet olmaz ki!” düşüncesiyle, bütün yıl beslenmesine en çok dikkat eden kişiler bile ipin ucunu kaçırabiliyor. Ancak bir gecelik kaçamak kronik hastalıklarda ciddi tehlikelere yol açabilirken, sağlıklı kişilerde de yeni yılın ilk günü baş ağrısı, hazımsızlık ve şişkinlik sorunlarını ortaya çıkarabiliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Roksi Menase, 1 Ocak’ta vücudu toksinlerden arındırmanın ve metabolizmayı dengelemenin 9 yolunu anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Yılbaşı sonrası beslenme: Metabolizmayı dengelemenin 9 yolu

Beslenme ve Diyet Uzmanı Roksi Menase, yılbaşı sonrası doğru beslenmenin önemini anlattı. Diyetisyen Menase, yeni yılın ilk günü vücudu toksinlerden arındırmak gerektiğini belirterek, bunun için mutlaka dikkat edilmesi gereken bazı basit ama etkili kurallar olduğunu söyledi. İşte yılbaşı sonrası beslenme planı.

UYANIR UYANMAZ BİR BARDAK SU İÇİN

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Uyandığınızda içtiğiniz 1 bardak su, önceki akşam tükettiğiniz yüksek yağlı gıdalar veya şekerli içecekler sonrası vücutta oluşan toksinleri temizlemeye yardımcı oluyor; iç organlara oksijenin ulaşmasını ve cildin nemini korumasını sağlıyor.

KAHVALTIYI SAKIN ATLAMAYIN

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Geç uyansanız da kahvaltıyı atlamamaya; özellikle poğaça, börek, salam, sosis, reçel gibi besinlerden uzak durarak sağlıklı bir kahvaltı yapmaya özen gösterin. Proteinden zengin besinler, yumurta, beyaz peynir, zeytin, ceviz, tam buğday ekmek ve yeşillikten oluşan hafif bir kahvaltı; önceki akşam yediğiniz ağır yemeği dengelemenize yardımcı oluyor.

'DÜN AKŞAM ÇOK KAÇIRDIM' DEYİP AÇ KALMAYIN

Çok fazla kaçırdığınızı düşünerek kendinizi uzun saatler aç bırakmak yanlış. Kan şekerinizi dengede tutmak için öğünlerinizi aksatmayın. Önemli olan tükettiğiniz besinlerin içeriği. Hazır gıdalar, karbonhidrattan zengin öğünler yerine protein ağırlıklı besinler ile bitkisel kaynaklı besinleri tüketmeye özen gösterin.

YÜRÜYÜŞ YAPIN

Yılbaşı akşamı fazla tükettiğiniz yiyecekleri sindirebilmek ve midenizi rahatlatmak için dışarı çıkıp yarım saat tempolu yürüyüş yapın. Tempolu yürüyüş, harcadığınız enerji miktarını artırırken, bir önceki gün aldığınız fazla enerjiyi dengelemenize yardımcı oluyor. Ayrıca fiziksel aktivite serotonin, dopamin ve norepinefrin gibi mutluluk ve enerji verici hormonların salgılanmasına yardımcı oluyor. Bu da yılın ilk gününde daha enerjik ve pozitif olunmasını sağlıyor.

BİR KASE YOĞURT TÜKETİN

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Beslenme ve Diyet Uzmanı Roksi Menase "Bağırsak floramız; yiyip içtiklerimizden, besinlerin içerisindeki koruyucu ve katkı maddelerinden, ilaçlardan, stresten ve diğer birçok faktörden etkilenir. Bağırsak floramızı korumak bağışıklık sistemimiz kadar ruh sağlığımız için de çok önemlidir. Bir kase yoğurt ya da bir bardak kefir gibi probiyotik besinler, ağır yiyecek ve içecekler ile geçen bir akşamdan sonra bağırsak sağlığımızı olumlu etkileyecektir” diyor.

GÜN İÇERİSİNDE SIK SIK BOL SU İÇİN

Yılbaşı gecesi yemeğin yanında su içmek ihmal edilip; şekerli, gazlı ve alkollü içecekler gibi yüksek karbonhidrat içeriğine sahip içecekler tüketilebiliyor. Yüksek karbonhidrat tüketiminin ise vücutta su tutma etkisi var. O nedenle ertesi gün en az iki litre su içmeyi ihmal etmeyin. Su içmek, vücudunuzda ödem oluşmasını engellediği gibi, oluşan toksik maddelerin de atılmasını sağlıyor.

ÇAY VE KAHVEYİ SINIRLANDIRIN

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Kafein tüketimi, yoğun geçen bir günün ardından kalp atışınızı hızlandırıp, huzursuz olmanıza neden olabilir. Gün içerisinde üç dört orta boy fincan çay ve kahveyi geçmemeye özen gösterin. Her içtiğiniz çay veya kahvenin yanında aynı miktarda su için.

BOL SEBZE TÜKETİN

Antioksidan içerikli besinleri tüketmek; kötü beslenme alışkanlıkları ile vücutta oluşan ve bağışıklık sistemini olumsuz etkileyerek hastalanma riskini artıran serbest radikallerden korunmamızı sağlıyor. Mevsim sebzelerini ana yemeklerinizde mutlaka tüketin.

AKŞAM YEMEĞİNİZİ ERKEN BİTİRİN

Beslenme ve Diyet Uzmanı Roksi Menase "Akşam yemeğini erken bitirmek en etkili dengeleme yöntemlerinden biri. Yiyeceklerin vücutta sindirilme süresi 2-6 saat arası değişiyor. Buna göre; akşam yemeğinizi uykudan 4 saat, gece yiyeceğiniz hafif bir ara öğünü ise en az 2 saat önce bitirmeniz kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlar. Özellikle reflü ya da uyku apnesi gibi rahatsızlıklarınız varsa bu süreye çok daha dikkat edin” diyor.

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