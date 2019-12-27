Yılbaşında beslenme nasıl olmalı? Beslenme ve diyet uzamanı uyardı

Yeni yılın yaklaşması ile birlikte yemek planları da yapılmaya başlandı. Kimi yeni yıl yemeği için evde hazırlık yaparken kimi de tercihini dışarıda yemekten yana kullanacak. Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Uzm. Dyt. Gözdenur Çavuş Uka, yeni yılın ilk gününde zinde uyanmak için yılbaşı akşamı neler tüketilmesi gerektiğini anlattı. Uka, “Yeni yılın ilk gününe zinde uyanmak için, yılbaşı sofrasının hem leziz hem de sağlıklı olmasına özen gösterilmelidir. Çok çeşitli yiyeceklerin bulunduğu yılbaşı sofralarında yemeklerin abartılı ve aşırı tüketilmesi; uyku problemlerine, hazımsızlık, şişkinlik, gaz, mide ve bağırsak problemlerine yol açabilir” dedi.

İYİ BİR KAHVALTI AKŞAMI DENGELER



Dyt. Gözdenur Çavuş Uka önerileriyle ilgili şunları söyledi: “31 Aralık sabahı ‘nasılsa akşam çok yiyeceğim’ diye düşünerek kahvaltı ihmal edilmemeli. Bütün gün aç kalmak kan şekerinde dalgalanmalar yaratabilir. Güne sağlıklı bir kahvaltı öğünüyle başlamak kan şekerini düzenler ve akşam yemeğinde aşırı yeme isteğini önler. Yılbaşı yemeğine aç oturulmamalı. Uzun süre aç kaldıktan sonra sofraya oturmak hem psikolojik, hem de biyolojik olarak zor anlar yaşanmasına sebep olabilir. Dolayısıyla yılbaşı yemeğinden en az 2 saat önce meyve veya ceviz, badem, fındık gibi yararlı yağlı tohumlarla ufak bir ara öğün yapılabilir. Yılbaşı yemeği için en geç saat 20.00’de sofraya oturulmalı. Geç saatte tüketilen yemeğin vücutta yağ olarak depolanma riski artacaktır. Sağlıklı bir beslenme için yemek yeme hızına da dikkat edilmeli. Yılbaşı gecesinde yemek süresi normalden daha uzun sürebileceği için yemekler yavaş yenmeli.”