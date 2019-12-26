Yılbaşında beslenme önerileri isteyenler için uzmanından tavsiyeler

Yılbaşı sofrasında aşırı ve sağlıksız beslenme nedeniyle her yıl çok sayıda kişi hazımsızlıktan kusmaya, reflüden kalp rahatsızlıklarına dek birçok sorunla karşılaşıyor. Yılın son gününde bu sıkıntıları yaşamamak için, güne akşamı dengelemek oldukça önemli.
Uzm. Dyt. Büşra Umut Oyman, yılbaşı gecesi beslenme konusu üzerine önemli açıklamalarda bulundu: "Akşama kadar tüketeceğiniz sağlıklı ve hafif besinler, yılbaşı akşamı yapılacak kaçamakları tolere etmede çok yardımcı olacaktır. Sabah kahvaltınızda tüketeceğiniz ''yulaf ve süt ya da yulaf ve yoğurt'' seçeneği sizi hem tok tutacak hem de hafif bir kahvaltı yapmış olacaksınız. Alternatif olarak tam buğday ekmeği ve tuzsuz ya da az tuzlu beyaz peynirle hazırlayacağınız kahvaltınızı tüketebilirsiniz. Akşam proteini fazla kaçıracağınızı düşünüyorsanız sabahki yumurtanızı atlayabilirsiniz. Meyve, kuru yemiş gibi genelde tüketilen ara öğün hakkımızı kullanmayıp bu payı akşama bırakabiliriz. Öğle yemeği hafif ancak doyurucu sebze ağırlıklı bir öğün tercih edilmelidir. Örneğin; bir kase unsuz kremasız bir sebze çorbası ve lor peynirli salata veya 1 porsiyon zeytinyağlı sebze yemeği yanında 1 su bardağı ayran. Öğle yemeğinden akşam yemeğine kadarki sürede tüketeceğiniz ara öğün seçenekleri hem hazırlıklar aşamasında size enerji verip dinç tutacak hem de akşam yılbaşı özel sofranıza aç oturmanızı engelleyecektir. Ara öğün olarak 3 yemek kaşığı yoğurt veya az sütlü şekersiz kahve yanında 1 porsiyon meyve ya da 1 su bardağı ayran ile birlikte 1-2 küçük grissini tüketilebilir.”
Uzm. Dyt. Oyman, akşam yemeğiyle ilgili ise: “Akşam yemeğinizi hazırlarken dikkat edeceğiniz bazı pişirme yöntemleri yılbaşı akşamında kontrolü elinizden bırakmamanıza yardımcı olacaktır. Kolesterol açısından yüksek kırmızı et yerine tavuk, balık, hindi veya ördek tüketebilirsiniz. Yemeklerinizi pişirirken kızartmalardan kaçınıp haşlama, fırın, ızgara, buhar yöntemlerinin tercih edilmesi sizi gereksiz kalori alımından kaçındıracaktır. Mevsim sebzeleriyle hazırlayacağınız sağlıklı zeytinyağlı mezeleri kızartmalar ve hamur işleri yerine tercih edebilirsiniz. Sohbetler/televizyon veya oyun keyfinizin yanında hazır, paketlenmiş ve yağlı atıştırmalıklar yerine (cips, çekirdek, çikolata vb.) kuru yemiş tercih etmeniz sizin için oldukça avantajlı bir karar olacaktır. Tatlı ve çaya geçmeden minimum 40-45 dakika beklemeniz gerekmektedir. Tatlı seçeneği olarak ağır şerbetli-çikolatalı tatlılar yerine sütlü tatlıları seçmenizde fayda var. Yeni yılın ilk gününe bir önceki akşamı tolere edecek şekilde başlanmalıdır. Bu sebeple şarküteri ürünlerinden kaçınılmalıdır. Tuzlu peynir ve zeytinler tüketilmemelidir. Ekmek sınırlı bir şekilde ve tam buğday şeklinde tüketilmelidir. Kahvaltıda tüketeceğiniz bol yeşillikli söğüş + tuzsuz peynir + ekmek sizi gün içerisinde tok tutacaktır. Yılbaşı akşamını dengeleyebilmek adına kahvaltıdan sonra günü 3 yemek kaşığı kaymaksız yoğurt + 1 porsiyon meyve + tarçın veya 1 su bardağı ayran + 10- 12 çiğ badem ya da fındık veya 1 yemek kaşığı yulaf + tarçın gibi sağlıklı ara öğünlerle geçiştirip akşam yemeğine geçebilirsiniz. Yeni yılın ilk günü kendimize vakit ayırıp en az 45 dakikalık bir yürüyüş oldukça önemlidir. Tavsiyelerim herhangi bir hastalığı olmayan sağlıklı bireyler için geçerlidir.” dedi.
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