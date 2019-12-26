Yılbaşında beslenme önerileri isteyenler için uzmanından tavsiyeler

Yılbaşı sofrasında aşırı ve sağlıksız beslenme nedeniyle her yıl çok sayıda kişi hazımsızlıktan kusmaya, reflüden kalp rahatsızlıklarına dek birçok sorunla karşılaşıyor. Yılın son gününde bu sıkıntıları yaşamamak için, güne akşamı dengelemek oldukça önemli.

Uzm. Dyt. Büşra Umut Oyman, yılbaşı gecesi beslenme konusu üzerine önemli açıklamalarda bulundu: "Akşama kadar tüketeceğiniz sağlıklı ve hafif besinler, yılbaşı akşamı yapılacak kaçamakları tolere etmede çok yardımcı olacaktır. Sabah kahvaltınızda tüketeceğiniz ''yulaf ve süt ya da yulaf ve yoğurt'' seçeneği sizi hem tok tutacak hem de hafif bir kahvaltı yapmış olacaksınız. Alternatif olarak tam buğday ekmeği ve tuzsuz ya da az tuzlu beyaz peynirle hazırlayacağınız kahvaltınızı tüketebilirsiniz. Akşam proteini fazla kaçıracağınızı düşünüyorsanız sabahki yumurtanızı atlayabilirsiniz. Meyve, kuru yemiş gibi genelde tüketilen ara öğün hakkımızı kullanmayıp bu payı akşama bırakabiliriz. Öğle yemeği hafif ancak doyurucu sebze ağırlıklı bir öğün tercih edilmelidir. Örneğin; bir kase unsuz kremasız bir sebze çorbası ve lor peynirli salata veya 1 porsiyon zeytinyağlı sebze yemeği yanında 1 su bardağı ayran. Öğle yemeğinden akşam yemeğine kadarki sürede tüketeceğiniz ara öğün seçenekleri hem hazırlıklar aşamasında size enerji verip dinç tutacak hem de akşam yılbaşı özel sofranıza aç oturmanızı engelleyecektir. Ara öğün olarak 3 yemek kaşığı yoğurt veya az sütlü şekersiz kahve yanında 1 porsiyon meyve ya da 1 su bardağı ayran ile birlikte 1-2 küçük grissini tüketilebilir.”