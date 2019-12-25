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  4. Yılbaşında bu önerilere dikkat! Yılbaşı günü ve ertesi gün nasıl beslenilmeli?

Yılbaşında bu önerilere dikkat! Yılbaşı günü ve ertesi gün nasıl beslenilmeli?

Müge Başer Bozok Müge Başer Bozok
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

Yılbaşı kutlaması denildiğinde herkesin aklına masaların donatıldığı, birden fazla çeşitte yemeklerin, mezelerin, tatlıların, kuru yemiş, cips gibi atıştırmalıkların tüketiminin fazlaca olduğu sofralar geliyor. Dolayısıyla yılbaşı akşamlarında normale göre daha fazla yemek yemek ve kalori alımı kaçınılmaz olabiliyor. Bir beslenme uzmanı olarak o gecenin kutlamasını yaparken küçük dikkatler ile nasıl daha sağlıklı hale getirebilmenin tüyolarını derledim.

Yılbaşında bu önerilere dikkat! Yılbaşı günü ve ertesi gün nasıl beslenilmeli?

Yılbaşı akşamı çok yiyeceğim düşüncesi ile tüm günü aç geçirerek akşam yemeğine hazırlanan kişiler için özellikle öğle yemeğinde az yağlı bir sebze yemeği veya az yağlı bir salata tüketimi ve akşam yemeğine çok aç oturmamak adına öğleden sonra düşük enerji içerikli bir ara öğün öneriyorum. Böylece yılbaşı sofrasına oturduğunuzda birçok çeşit yemeği bir anda fazla tüketme eğiliminizi engellemiş olacak aynı zamanda gün içerisinde küçük kalori alımı ile metabolizmanızı canlı tutmuş olacaksınız.

YILBAŞI YEMEĞİNİ NEREDE YEDİĞİNİZ ÖNEMLİ

Diğer önemli kısım ise yılbaşı akşamı ve geceye kadar yayılan bir yeme içme faslı sırasında neler tükettiğiniz olacaktır.

Evde bir yılbaşı gecesi geçirecekseniz, yılbaşı sofrasında tabağınızı dörde bölün ve mutlaka ana besin gruplarından bir çeşidi koyun. Tabağın yarısını sebze ve salata, diğer kalan kısımı ise et ve tahıl gruplarıyla doldurabilirsiniz. Mezeler veya başlangıçlardan ise her birinden tadımlık olarak tüketmeniz özellikle de yoğurtlu olanları tercih etmeniz protein alımı açısından dengeli olacaktır.

Eğer yılbaşı menülerinin vazgeçilmezi kestaneli iç pilavı, kabak tatlısı gibi tercihleriniz olacaksa ekstra çorba ve ekmek tüketmeyerek kalori alımını dengeleyebilirsiniz. Geceye doğru kuru yemiş-meyve-çerez gibi atıştırmalıklardan ise alkol alıyorsanız meyve tercih etmemenizi, cips gibi kızartılmış besinler yerine kuru yemişi tercih etmenizi öneririm.

Yılbaşını restoranda geçirecekseniz, önceden gideceğiniz restoranların menülerine bakıp gittiğinizde ne yiyeceğinize karar verebilirsiniz. Ordövr tabağındaki mezelerden kendinize 2-3 seçenek belirleyerek başlangıç yapıp, ara sıcaklar genellikle yağda kızartılmış olarak gelir bu yüzden ara sıcakları es geçip ana yemeği tüketmeyi tercih edebilirsiniz. Ve yine yemeğin üzerine gelecek tatlı seçeneğinizi mümkün olduğunca küçük porsiyon tutarak kalori alımınızı dengeleyebilirsiniz.

Yılbaşını bir partide geçirecekseniz eğer partiye gitmeden önce protein içeren bir atıştırmalık yemelisiniz. İki adet haşlanmış yumurta, bir büyük kase cacık, bir büyük kutu ton balığı gibi tok tutacak bir öğün olsun ki parti atıştırmalıklarını kontrollü tüketebilesiniz. Çünkü parti atıştırmalıkları bir ana yemek doygunluğu sağlamayacaktır.

YENİ YILIN İLK GÜNÜ NE YAPMALI?

Yılbaşı ertesi gününde yapılacak ilk şey sabah kalktığınızda büyük bir bardak su içmek olmalıdır. Hatta vaktiniz varsa kendinize salatalık, limon, maydanoz, zencefil, tarçın dan oluşan taze bir detoks içeceği hazırlayabilirsiniz yahut tarçın ve karanfil eklenmiş bir bitki çayı da hem yorgunluk giderecek hem de bir gün öncesindeki fazla kalori alan metabolizmayı dinlendirecektir.

Hafif de olsa mutlaka kahvaltı yapılmalı, kahvaltıda ise yulaf lapası hazırlayabilir veya haşlanmış yumurtalı ve bol yeşillikli bir kahvaltı yapabilirsiniz. Yeni yılın ilk gününü sağlıklı başlatabilmek adına da sebzeli ve salatalı bir gün geçirerek birgün öncesinin kalori borcunu da ödeyerek başlatmış olursunuz. Beslenmede kalori kısıtlamasına giderken aynı zamanda hava müsait ise açık havada yürüyüş yapmak da kalori sarfiyatına yardım etmiş olacaktır. Birgün öncesinde yediğiniz kadar ertesi günü yürüyüş veya başka bir egzersizi ön plana almalısınız. Yılbaşından önceki ve sonraki günde de mutlaka su tüketiminizi ihmal etmemelisiniz.

DETOKS ÇAY TARİFİ

Ayrıca yılbaşı günü ve ertesi günü dahil olmak üzere, ödem atıcı, detoks etkili ve canlandırıcı bir bitki çayı tarifi not ediyorum.

Bir orta boy kabuklu elma
2 adet kuru kayısı
Bir adet portakalın kabukları
2-3 adet tane karanfil
2-3 adet tane karabiber
Bir adet çubuk tarçın
2 lite su
Bir ceviz kadar taze zencefil

Hazırlanışı; 5 dakika kadar kaynatıldıktan sonra, altı kapatılarak 5 dakika demlendirilir ve 1 adet limon sıkılarak gün boyu su yerine içilir.

Sağlıklı ve fit bir yıl geçirmek dileğiyle, mutlu yıllar!


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