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  4. Yılbaşında gıda zehirlenmelerine dikkat

Yılbaşında gıda zehirlenmelerine dikkat

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi; hindi eti, bitter çikolata, kuşkonmaz, yer elması, muz ve yoğurt dahil mutluluk veren en iyi altı gıda arasında yer alırken, Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, aşırı beslenmenin yılbaşında gıda zehirlenmelerine yol açabileceğini söyledi.

Yılbaşında gıda zehirlenmelerine dikkat

Hindi eti, bitter çikolata, kuşkonmaz, yer elması, yoğurt ve muzun yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi olduğunu aktaran Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, hindi etinin faydalarını anlattı.

HİNDİ ETİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Doç. Dr. Uzel, bir porsiyon hindi etinin günlük B12 vitaminini karşılayacağını ifade ederek, "Mutluluk veren en iyi altı gıda arasında yer alan hindi eti, içerdiği triptofan aminoasiti ile serotonin adı verilen mutluluk hormonunu uyarır. Yağ içeriği de çok azdır. Derisi alınmış hindi etinin 30 gramında sadece 1 gram yağ bulunmakla birlikte, söz konusu yağın büyük bir çoğunluğu, çoklu doymamış yağ grubundandır. 150 gramlık porsiyonunda yaklaşık olarak 220 kalori bulunur. Söz konusu miktar, günlük tavsiye edilen folik asit ihtiyacının neredeyse yüzde 50'sini karşılayabilmektedir. B12 vitamini açısından da zengindir. B12 vitamini alyuvar yapımındaki faydasıyla kansızlığın önlenmesi ve hücre gelişimi için gereklidir. Bir porsiyon hindi eti, günlük B12 vitamini gereksiniminin tamamına yakınını karşılamaktadır" dedi.

ZEHİRLENMELERE DİKKAT!

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Yılbaşı gecesi gibi özel günlerde aşırı beslenmenin zararlarına da dikkat çeken Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, uyku ve sindirim problemlerinin yanı sıra beslenmelerin gıda zehirlenmesine yol açabileceğini vurguladı. Uzel, "Yılbaşı gecesinde yağ ve şeker içeriği fazla olan besinlerin tercih edilmesi, hazırlanan yiyeceklerin kısa sürede tüketilmesi, meze, kuru yemiş tüketimi ve beraberinde alkol alınması bazı rahatsızlıkları tetiklemektedir. Bu rahatsızlıkların başında yer alan mide gerginliği, tansiyonun yükselmesine dolayısıyla da kalp rahatsızlıklarının artmasına neden olmakta. Bu nedenle yılbaşı sofrasında yapılabilecek yanlışlıkların en başında gün içinde öğün atlanarak beslenme, fazla besin alımından sonra hazımsızlığı önleyeceği düşüncesi ile tüketilen gazlı içecekler gelmekte" dedi.

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yılbaşında beslenme diyetisyen yılbaşı sonrası beslenme sağlık ve beslenme

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