Yılbaşında gıda zehirlenmelerine dikkat

Doç. Dr. Uzel, bir porsiyon hindi etinin günlük B12 vitaminini karşılayacağını ifade ederek, "Mutluluk veren en iyi altı gıda arasında yer alan hindi eti, içerdiği triptofan aminoasiti ile serotonin adı verilen mutluluk hormonunu uyarır. Yağ içeriği de çok azdır. Derisi alınmış hindi etinin 30 gramında sadece 1 gram yağ bulunmakla birlikte, söz konusu yağın büyük bir çoğunluğu, çoklu doymamış yağ grubundandır. 150 gramlık porsiyonunda yaklaşık olarak 220 kalori bulunur. Söz konusu miktar, günlük tavsiye edilen folik asit ihtiyacının neredeyse yüzde 50'sini karşılayabilmektedir. B12 vitamini açısından da zengindir. B12 vitamini alyuvar yapımındaki faydasıyla kansızlığın önlenmesi ve hücre gelişimi için gereklidir. Bir porsiyon hindi eti, günlük B12 vitamini gereksiniminin tamamına yakınını karşılamaktadır" dedi.

ZEHİRLENMELERE DİKKAT!

Yılbaşı gecesi gibi özel günlerde aşırı beslenmenin zararlarına da dikkat çeken Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, uyku ve sindirim problemlerinin yanı sıra beslenmelerin gıda zehirlenmesine yol açabileceğini vurguladı. Uzel, "Yılbaşı gecesinde yağ ve şeker içeriği fazla olan besinlerin tercih edilmesi, hazırlanan yiyeceklerin kısa sürede tüketilmesi, meze, kuru yemiş tüketimi ve beraberinde alkol alınması bazı rahatsızlıkları tetiklemektedir. Bu rahatsızlıkların başında yer alan mide gerginliği, tansiyonun yükselmesine dolayısıyla da kalp rahatsızlıklarının artmasına neden olmakta. Bu nedenle yılbaşı sofrasında yapılabilecek yanlışlıkların en başında gün içinde öğün atlanarak beslenme, fazla besin alımından sonra hazımsızlığı önleyeceği düşüncesi ile tüketilen gazlı içecekler gelmekte" dedi.

