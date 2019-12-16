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Yılbaşında Pamukkale turiste doyacak

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | Son Güncelleme

Yılbaşı planı yapan seyahat tutkunları dünyaca ünlü beyaz cennet Pamukkale'yi tercih etti. Otellerin yüzde 90 oranında doluluk oranına vardığı Denizli'de yılbaşında yabancı turist bolluğu da yaşanacak.

Yılbaşında Pamukkale turiste doyacak

Türkiye’nin en önemli tarihi yerlerinin başında gelen Pamukkale’de yılbaşının yaklaşması ile geçen yıllarda olduğu gibi bu yılda turistlerin ilgi odağı oldu.

Denizli Turistik Otel ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, yılbaşı nedeniyle otellerin bir çoğunda yıl başı programlarının var olduğunu kaydetti. Başkan Şen, “Bölgemizde otellerimizin bir çoğu yine yıl başı programı yapıyor. Biz yerli ziyaretçilerimizi Pamukkale’ye bekliyoruz. Hem yıl başı için hem de iyi bir tatil geçirmeleri için bölgemizde iyi anılar alabilmeleri için Pamukkale’ye, Denizli’ye beklemekteyiz” diye konuştu.

LAVANTA BAHÇELERİ İLE PAMUKKALE'YE DAHA FAZLA TURİST ÇEKİLMESİ HEDEFLENİYOR

Başkan Şen, yerli ziyaretçi sayılarının artması için yapılan ‘Termal İyi Gelir’ projesi hakkında da bilgiler verdi. Şen, Pamukkale bölgemizin yerli ziyaretçilerimizin daha fazla ziyaret edebilmeleri için yaklaşık 4 yıldır ‘Termal İyi Gelir’ projesinin yürütüldüğünü hatırlattı. Lavanta bahçelerinin özellikle fotoğraf meraklılarının ilgi odağı olacağına dikkat çeken Başkan Şen şunları söyledi:

“Pamukkale’ye yerli misafirlerin daha çok ziyaret etmesini sağlayan proje olarak ortaya çıktı. Bu yıl bu proje kapsamında Pamukkale Örenyeri’nin işletmecisi firmadan da rica ettik ve orada bir lavanta bahçesi şuanda ekildi. Biliyorsunuz son dönemlerde lavanta bahçeleri özellikle görsel olarak yerli misafirlerin çok büyük ilgisini çekiyor. Özellikle bu ekim alanının da antik şehir girişinde yapılmış olması, orada çekilecek olan resimleri çok daha anlamlı kılacak. Biz gelecek yıl özellikle yerli ve yabancı misafirlerimizin bu bölgede çok miktarda resim çektireceğini ve bölgemizin tanıtımına ciddi destek vermesini bekleyerek ziyaretçi sayılarının da bu lavanta bahçesinden dolayı ekstra arttıracağını da bekliyoruz.” (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Denizli Pamukkale Seyahat yılbaşı

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