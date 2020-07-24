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"Yıldırım-2 Cilo Operasyonu"nda el yapımı patlayıcılar ele geçirildi

HAKKARİ HABERLERİ  | 24.07.2020 22:09 | Son Güncelleme

"Yıldırım-2 Cilo Operasyonu"nda el yapımı patlayıcılar ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu"nda tespit edilen sığınakta 2 el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, İl Emniyet Müdürlüğünün de desteğiyle bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi amacıyla başlatılan Yıldırım-2 Cilo Operasyonu'nun devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda Çukurca İlçesi Gündeş köyü kırsal alanında gerçekleştirilen operasyonda sığınak tespit edildiği bildirilen açıklamada, şunlara yer verildi:

''Sığınak içerisinde operasyonel birliklere ve konvoy faaliyetlerine saldırı ve eylemlerde kullanılmak üzere tuzaklanmış 2 el yapımı patlayıcı, 4 uzaktan komutalı telsiz kontrollü pil bloğu, 1000 metre kablo ele geçirilmiştir. Tespit edilen patlayıcı madde olay yerinde usulüne uygun şekilde etkisiz hale getirilmiş olup bölgede operasyonlar devam etmektedir.''

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