HAKKARİ (AA) - Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu"nda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, İl Emniyet Müdürlüğünün de desteğiyle bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi amacıyla başlatılan Yıldırım-2 Cilo Operasyonu'nun devam ettiği belirtildi.

Operasyon kapsamında 20 Temmuz'da merkeze bağlı Kırıkdağ köyü kırsalında 3 PKK'lı teröristin yakın hava desteği sonucu silahlarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bölgede yapılan arama tarama faaliyetlerinde Kırkpınar Deresi mevkisinde eylem yapmak üzere kullanılan 3 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği,

100 kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı,

2 sırt çantası,

sağlık çantası,

12 alıcı sistem,

2 verici sistem,

10 elektrikli fünye,

20 büyük pil,

30 metre kablo,

400 gram barut,

akım ölçer ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

