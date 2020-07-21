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"Yıldırım-2 Cilo Operasyonu"nda silah ve mühimmat ele geçirildi

HAKKARİ HABERLERİ  | 21.07.2020 16:58 | Son Güncelleme

"Yıldırım-2 Cilo Operasyonu"nda silah ve mühimmat ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu"nda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, İl Emniyet Müdürlüğünün de desteğiyle bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi amacıyla başlatılan Yıldırım-2 Cilo Operasyonu'nun devam ettiği belirtildi.

Operasyon kapsamında 20 Temmuz'da merkeze bağlı Kırıkdağ köyü kırsalında 3 PKK'lı teröristin yakın hava desteği sonucu silahlarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bölgede yapılan arama tarama faaliyetlerinde Kırkpınar Deresi mevkisinde eylem yapmak üzere kullanılan 3 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği,
100 kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı,
2 sırt çantası,
sağlık çantası,
12 alıcı sistem,
2 verici sistem,
10 elektrikli fünye,
20 büyük pil,
30 metre kablo,
400 gram barut,
akım ölçer ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

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