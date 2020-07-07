YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Yıldırım Belediye Başkanı Yılmaz, esnafı ziyaret etti

Yıldırım Belediye Başkanı Yılmaz, esnafı ziyaret etti

BURSA HABERLERİ  | 07.07.2020 14:12 | Son Güncelleme

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Güllük ve Kazım Karabekir mahalle sakinleri ve bölge esnafıyla bir araya geldi.Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Güllük Mahallesi 2’nci Akıncılar Caddesi ve Kazım Karabekir Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi’nde bir dizi ziyarette bulundu.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Güllük ve Kazım Karabekir mahalle sakinleri ve bölge esnafıyla bir araya geldi.
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Güllük Mahallesi 2’nci Akıncılar Caddesi ve Kazım Karabekir Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi’nde bir dizi ziyarette bulundu. Esnafa bereketli kazanç dileğinde bulunan Başkan Yılmaz, esnafın sorunlarını ve önerilerini dinledi. Yıldırım’da vatandaşlarla bir araya gelerek şehrin kalkınması ve insanların refahına katkı sağlamak için sahada olduklarını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Gönül belediyeciliği ilkeleriyle hareket ederek esnaf ve vatandaşımızı ziyaret ediyor, sorunları yerinde tespit etmenin yanı sıra Yıldırım’ın geleceğini şekillendirme yolunda talep ve önerilerini dinliyoruz. Bu kapsamda bugün de Güllük Mahalle esnafımızı ziyaret ettik, esnafımıza hayırlı işler dileyerek vatandaşlarımızla hasbihal ettik. Belediyemizce yürütülen hizmetleri, hayata geçireceğimiz projeleri anlatarak, vatandaşlarımızın ve esnafımızın da talep ve önerilerini dinledik. 7’den 70’e her vatandaşımızın fikirlerine önem veriyor, belediye hizmetlerimizi de bu talep ve önerileri ekseninde şekillendiriyoruz. Yaptığımız her istişare hem projelerimizde iyileştirmeler sağlıyor hem de ilçemizin önceliklerini belirlemede bizlere yardımcı oluyor” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eski cezaevi yerine anıt park yapılacak

Eski cezaevi yerine anıt park yapılacak

Kaza yapan otomobil köprüde asılı kaldı

Kaza yapan otomobil köprüde asılı kaldı

Iğdır’da bal küpü hasadı başladı

Iğdır’da bal küpü hasadı başladı

Erzincan’da aşılama çalışmaları devam ediyor

Erzincan’da aşılama çalışmaları devam ediyor

Beşinci kez başkan seçildi

Beşinci kez başkan seçildi

Merkezefendi Belediyesi 2019 yılı bütçe kesin hesabı oy birliğiyle kabul edildi

Merkezefendi Belediyesi 2019 yılı bütçe kesin hesabı oy birliğiyle kabul edildi

Bursa Namaz Vakitleri 7 Temmuz Salı

İmsak
03:41
Sabah
05:35
Öğle
13:14
İkindi
17:11
Akşam
20:43
Yatsı
22:28

Bursa Nöbetçi Eczaneler 7 Temmuz Salı

Biray Eczanesi
Nilufer
Biray Eczanesi
Nilufer
Biray Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Şampiyonlar bu havuzda yetişecek

Şampiyonlar bu havuzda yetişecek

Yolçatı’nın Plan Meselesi Çözüldü

Yolçatı’nın Plan Meselesi Çözüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.