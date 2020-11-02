Yıldırım: “Biz üretime devam ettikçe ihracat ve istihdam rakamlarımız artacak”

Yılbor Boru Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yıldırım, ekim ayı ihracat rakamının tarihe ‘en yüksek aylık ihracat rakamı’ olarak geçmesinin en önemli etkenlerinden birinin, sanayicinin ülkesine güveni olduğunu belirtti.

Yılbor Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yıldırım, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından açıklanan ekim ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi. İhracat rakamlarının büyümesindeki en önemli etkenin, sanayicinin üretimden vazgeçmeden çalışmaya devam etmesi olduğunu vurgulayan Yıldırım, “Bakanımız Ruhsar Pekcan tarafından açıklanan rakamlara göre ekim ayı ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 büyüyerek 17 milyar 333 milyon dolar olarak gerçekleşti. 17 milyarın üzerinde gerçekleşen ihracat rakamı, tarihimizin en yüksek aylık ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti. İhracatta gerçekleşen pozitif yükselişin en önemli etkenlerinden birisi sanayicinin ülkesine olan güvenidir. Biz sanayiciler olarak üretime devam ettikçe ihracat ve istihdam rakamlarımız da artacaktır. Her geçen gün büyüyen ve gelişen Türk sanayisi, yeni yatırım alanlarının açılması ile birlikte yükseliş ivmesine hız kesmeden devam edecektir” dedi.

