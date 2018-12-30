SPOR

Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor maçı öncesi Muhammed Yücel bıçaklanarak öldürüldü

FUTBOL HABERLERİ  | 30.12.2018 18:30 | Son Güncelleme

İstanbul Süper Amatör Lig 6. Grup'ta Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor arasında oynanacak maç öncesi çıkan kavgada Küçükköy taraftarı Muhammed Yücel (17) bıçaklanarak hayatını kaybetti. İki takım arasındaki mücadele, yaralanan taraftarın hayatını kaybettiği haberi stada ulaştıktan sonra tatil edildi.

Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor maçı öncesi Muhammed Yücel bıçaklanarak öldürüldü

Bayrampaşa Stadı'nda oynanacak Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor karşılaşma öncesi, maça gelen Küçükköy taraftarları ile Yıldırım Bosnasporlular arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada bıçaklar kullanıldı. Kavgada Küçükköy taraftarı Muhammed Yücel (17) bıçaklanarak yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yücel tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan 14.30'da başlayan mücadele devam ederken, genç taraftarın ölüm haberi stadyuma ulaştı. Statta ölüm haberinin ardından çıkan olaylar nedeniyle karşılaşma tatil edildi. Hayatını kaybeden 17 yaşındaki taraftarın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Kimse 'lanet' uyarısını dinlemedi! Ve mezarı açıldıKimse 'lanet' uyarısını dinlemedi! Ve mezarı açıldı
Rıdvan Dilmen'den güldüren Messi açıklamasıRıdvan Dilmen'den güldüren Messi açıklaması
MHK'nin gözdesi AydınusMHK'nin gözdesi Aydınus
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Muhammed Yücel Yıldırım Bosnaspor - Küçükköyspor

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu!

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu!

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

Ve Ozan Kabak imzayı attı!

Ve Ozan Kabak imzayı attı!

Başakşehir'den F.Bahçe'ye geliyor! Sürpriz...

Başakşehir'den F.Bahçe'ye geliyor! Sürpriz...

Gemileri yaktı! Sözleşmesini feshediyor

Gemileri yaktı! Sözleşmesini feshediyor

F.Bahçe Ozan Tufan kararını verdi!

F.Bahçe Ozan Tufan kararını verdi!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

FETÖ'cülerin hain planı! 'İkisini de asalım'

FETÖ'cülerin hain planı! 'İkisini de asalım'

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Gomis, G.Saray taraftarını yine kahretti

Gomis, G.Saray taraftarını yine kahretti

Jardel'in yeni mesleği şaşırttı!

Jardel'in yeni mesleği şaşırttı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor maçı öncesi Muhammed Yücel bıçaklanarak öldürüldü

Genç taraftar bıçaklanarak öldürüldü

Rıdvan Dilmen'den güldüren Messi açıklaması

Rıdvan Dilmen'den güldüren Messi açıklaması

MHK'nin gözdesi Fırat Aydınus

MHK'nin gözdesi Aydınus

Adidas, yeni COPA 19+’ı, yıldızların buluştuğu futbol maçında tanıttı

Adidas, yeni COPA 19+’ı tanıttı

FIFA'dan Türk kulübüne şoke eden ceza!

FIFA'dan Türk kulübüne şoke eden ceza!

FETÖ'cü İnan Kazan'ın hain planı ortaya çıktı: Aykut Demir ve Fatih Terim'i asalım!

FETÖ'cülerin hain planı! 'İkisini de asalım'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.