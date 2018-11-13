Yıldırım Demirören'den Fatih Terim'e cevap

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Fenerbahçe derbisinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu ile yaptığı açıklamalar gündemde bomba etkisi yaratmıştı.

Milli Takımdan sorunlu bir şekilde ayrılan ve yaptığı yazılı açıklamada görevine son verildiğini söyleyen Fatih Terim, PFDK'nın cezaları sonrasında "Türkiye Futbol Federasyonunu bilirim. Neyin ne olduğunu bilirim" şeklinde imalı bir açıklamada bulunmuştu.

Beyaz TV yorumcusu Sinan Engin, Yıldırım Demirören ile konuştuğunu ve Demirören'in Fatih Terim'e kırıldığını açıkladı. Sinan Engin, "Yıldırım Demirören ile konuştum. Fatih Terim'in sözlerine kırıldığını söyledi ve ne biliyorsa açıklasın'' dediğini ifade etti.

