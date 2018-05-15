SPOR

Yıldırım Demirören'den Reinhard Grindel'e cevap geldi!

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 15.05.2018 14:27 | Son Güncelleme

Almanya Futbol Federasyonu (DFB) başkanının, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu karalayıcı açıklamaları üzerine bir açıklama yaptı.

Yıldırım Demirören'den Reinhard Grindel'e cevap geldi!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sözleri üzerine bir açıklama yaptı. Demirören, yazılı bir açıklama yayınladı.

İşte Yıldırım Demirören'in yapmış olduğu açıklama;

Almanya Futbol Federasyonu (DFB) başkanının, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu karalayıcı açıklamaları derin üzüntüyle okudum.

DFB başkanının ifade ettiği düşünceler, hiçbir şekilde kabul edilemez.

Eski bir futbolcu olan Cumhurbaşkanımızın, tutkulu bir futbolsever olduğu ve Türkiye'de bu sporun gelişmesi için büyük katkılar yaptığı herkesçe çok iyi bilinen bir gerçektir.

Bu bağlamda, üçü de Türk asıllı Almanya doğumlu futbolcular olan, Alman Milli Takımı'nın oyuncuları Mesut Özil ve İlkay Gündoğan ile A Milli Takımımızın forveti Cenk Tosun ile görüşmesi son derece olağan bir durumdur.

Hangi milletten olursa olsun, bir ülkenin devlet başkanı tarafından görüşmeye davet edilen futbolcuların, bu çağrıya icabet etmesi çok normaldir.

Almanya Futbol Federasyonu başkanı örneğinden görüleceği üzere, futbola siyaset bulaştırmak korkunç bir hatadır. Türkiye Futbol Federasyonu, kendi adına, hiçbir şekilde böylesi bir davranış içinde bulunmayacak ve UEFA EURO 2024 adaylık oylamasının son anına kadar UEFA'nın çizdiği kurallar içinde mücadelesini sürdürecektir.

Yıldırım Demirören
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı

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