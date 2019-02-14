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Demirören'den tarihi karar! Bir dönem sona eriyor

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 14.02.2019 08:03 | Son Güncelleme

Türk futbolunda bir dönem sona eriyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, istifa kararını yakın çevresiyle paylaştı. Yıldırım Demirören'in istifa kararını önümüzdeki hafta açıklaması bekleniyor.

Demirören'den tarihi karar! Bir dönem sona eriyor

Türkiye Futbol Federasyonu'nda Yıldırım Demirören dönemi sona eriyor. Bugün gerçekleşen iddaa ihalesinde, en düşük teklifi veren Demirören – Scientific Games ortaklığının ihaleyi kazanma şansının kuvvetlenmesinin ardından, resmi sonucun açıklanmasıyla birlikte, Yıldırım Demirören'in istifasını önümüzdeki hafta açıklaması bekleniyor.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, iddaa ihalesinde kazanan tarafın 5 gün içinde açıklanacağını duyurmuştu.

27 Şubat 2012 tarihinde yapılan seçimli genel kurul ile Türkiye Federasyonu Başkanı seçilen Yıldırım Demirören'in istifa kararını sadece yakın çevresiyle paylaştığı öğrenildi.

İDDAA İHALESİ SONUCU

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından İddaa olarak bilinen "Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının" özel hukuk tüzel kişilere yaptırılmasıyla ilgili ihale açılmıştı. 27 Kasım 2018'de gerçekleştirilen ilk ihale, sadece Turkcell-Inteltek ortaklığının teklif vermesi üzerine, "Rekabetin sağlanamadığı" gerekçesiyle iptal edildi.

11 Şubat 2018'de yenilenen iddaa ihalesine ilk aşamada 4 firma teklif verdi. En iyi 2 teklifi veren Turkcell-Inteltek ortaklığı ile Demirören-Scientfic Games ortaklığı 2. tura kaldı. Kapalı teklif usulüyle yapılan ihalede, ilk aşamada Demirören-Scientific Games ortaklığı yüzde 2,1 Turkcell-Inteltek ortaklığı ise yüzde 1.4 komisyonla işi yapacaklarını bildirdi. İhale komisyonu taraflara yarım saat ek süre verirken, ikinci teklifte iki taraf da büyük indirime gitti. Demirören-Scientific Games ortaklığı yüzde 0,2, Turkcell-Inteltek ortaklığı ise yüzde 0.5 komisyon teklifi sundu. Böylelikle ihalede en iyi teklifi Demirören-Scientific Games ortaklığı vermiş oldu. Spor Toto Teşkilatı, 5 gün içerisinde resmi kararını yazılı olarak açıklayacak. İddaa ihalesinin süresi, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 yıllık olacak.

(FutbolArena)

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