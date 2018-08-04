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Yıldırım Demirören: TFF Süper Kupa, devrim niteliğinde bir yeniliğe sahne olacak

FUTBOL HABERLERİ  | 04.08.2018 14:39 | Son Güncelleme

TFF Başkanı Demirören, "TFF Süper Kupa, futbol tutkumuzu, birlik ve beraberliğimizi bir kez daha gösterme fırsatı sunacak" dedi.

Yıldırım Demirören: TFF Süper Kupa, devrim niteliğinde bir yeniliğe sahne olacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, TFF Süper Kupa mücadelesi öncesi hazırlanan maç kitabına açıklamalarda bulundu.

Yıldırım Demirören, "Türk futbolunun en değerli geleneklerinden TFF Süper Kupa müsabakasıyla 2018-2019 sezonuna hep birlikte heyecanla "Merhaba" diyoruz. Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Akhisarspor'un karşı karşıya geleceği futbol festivaline, tarihi ve kültürel mirasının yanı sıra köklü bir futbol geçmişine de sahip Konya şehrimiz ev sahipliği yapıyor. A Millî Takımımızın, EURO 2016 finalleri kapısını açan unutulmaz galibiyetlere imza attığı, UEFA EURO 2024 ev sahipliği adayı Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu, bir büyük finalle daha taçlanıyor. Futbol tutkumuzu, birlik ve beraberliğimizi bir kez daha gösterme fırsatı sunacak müsabaka, diliyorum ki saygının öne çıktığı, tribünde ve sahada yaşanacak Fair Play manzaralarıyla klasikler arasındaki yerini alacak" diye konuştu.

"VİDEO YARDIMCI HAKEM SİSTEMİ, FUTBOLUMUZDA ÇIĞIR AÇACAK"

TFF Süper Kupa'nın devrim niteliğinde bir yeniliğe sahne olacağını ifade eden Yıldırım Demirören, "Bu maçla beraber uygulanacak Video Yardımcı Hakem sistemi, futbolumuzda çığır açacak. VAR'ın büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum. Sportmence mücadele edecek olan iki güzide kulübümüze de başarılar diliyorum. Uzun yıllardır Türk futboluna yaptığı kıymetli katkılar nedeniyle yayıncı kuruluşumuz Turkuvaz Medya'ya futbol ailesi adına teşekkürlerimi sunuyorum. Futbol şöleni vadeden TFF Süper Kupa'nın güzel bir başlangıç olmasını arzu ediyor ve tüm futbolseverlere keyifli seyirler diliyorum" şeklinde konuştu.

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