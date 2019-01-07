Türk futbolunda tarihi proje açıklandı!

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, TFF ile Türkiye Bankalar Birliği arasında yapılacak kulüplerin borçlarının yapılandırılması anlaşması hakkında açıklamalar yaptı. A Spor'a konuşan Yıldırım Demirören'in açıklamaları şöyle; Kamuoyunda ciddi bir şekilde bilgi kirliliği oldu. İnandık ve kararımızı verdik. %50'sini başardık. Borç yapılandırılması bugün başlıyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Bakanımız Berat Beye ve Hüseyin Beye teşekkür ediyorum. Herkesin gerçekleri konuşması lazım. Şu anda kulüplerimizin sürdürebilirliği kalmadı. Bunun için bu karar alındı. Mevcut yeni borç verilmiyor. Bankalara olan borçlar yapılandırılıyor. Bütün bilançolarda borçların yapılandırılmasını konuşuyoruz. Amatör branşlar ve dernekler de buna dahil. Bu futbolda milattır. "EN KATI KURALLARI UYGULAYACAĞIZ" Yeni sistemde en katı kuralları uygulayacağız. Puan silme, küme düşürme ve lisans vermeme cezaları uygulanacak. Borcu olmayan kulüpler de talimatlara uyacak. İleride onların da borcu olabilir. "BORÇLARIN SİLİNMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Biz herkesin işini iyi yapmasınız istiyoruz. İş ile ilgisi olmayan kişilerden çok kötü yorumlar gördüm. Hiçbir borcun silinmesi gündemde değil. Denetleme bölümü için mevcut lisans kuruluşumuzda bazı değişiklikler yapılacak. Şu anda Avrupa'ya giden takımlarımızı UEFA, geri kalan takımlarımızı da biz denetliyoruz. Artık tüm takımlarımızın denetimi TFF'de olacak. Yani artık UEFA problemi de bitecek. "BÜTÇE MİKTARINDA TRANSFER YAPABİLECEKLER" Kulüplerimizin şu an sürdürülebilir kredibilitesi kalmadı. Bu bir gerçek. Bu sistem, yönetime müdahale eden değil, aksine bundan sonra kulüplerde herkesin başkan olabilmesine imkan sağlayan bir sistem. Kulüpler artık bütçeleriyle devam edecek, borçlanma olmayacak. Kulüplerimiz acı bir reçeteyle karşılaşacaklar. Bu reçeteye göre de verilen bütçe miktarında transfer yapabilecekler. Ortada olmayan bir paranın kulüplere aktarılması gibi bir durum değil. UEFA bugün sizin sezon içerisinde harcadığınız paraya, verdiğiniz maaşa zaten karışıyor. Türkiye'nin UEFA'da 400 küsür dosyası var. 31 Ocak'ta Fenerbahçe'nin UEFA ile toplantısı var. Bu sistem Fenerbahçe için de yararlı olacaktır. Bunun için lisans yapısında talimatnamede değişmesi gerekiyor.

"UEFA'DAN ÖNCE TFF'DEN LİSANS ALINACAK" Şu anda borcu olmayan kulüplerimize sayın bakanımızla da konuşacağız. Teşvik vermeyi düşünüyoruz. Göztepe, Sivasspor ve Kasımpaşa'nın borcu yok ya da çok az. 4 büyük kulübümüz UEFA tarafından ilgileniyor. Diğer takımlar bizim tarafımızdan denetleniyor. Artık bütün kulüpleri biz denetleyeceğiz. Benden lisans alamayan zaten Avrupa'ya gidemeyecek. Ulusal Fair Play uygulanacak. UEFA da bunu bizden istiyor artık. Bu sistemin içinde uzun vadede 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig takımları da olacak. Gelin tarihi adım atılıyor bu tarihi adımda birlikte adım atalım. Kulüplerimizin yaşaması için yapılan bir adım bu. Kimse inkar edemez... Kulüplerimiz şu anda batık halde. Bu 4 büyükleri kurtarma operasyonu gibi anlaşılmasın. Göztepe bile bile amatör liglere kadar düştü. Bunlar hep ekonomik sebeplerden. Bu durumlar yaşanmasın diye böyle bir projeyi hayata geçirdik. Tarafların hepsi çok mutlu. Tarihi bir adım atılıyor. Bu adımı hep beraber destekleyelim. Bu yapılan hareket, kulüplerimizin yaşaması için yapılıyor.

HÜSEYİN AYDIN: EL ELE VERDİK, ÇALIŞMALARA BAŞLADIK Sadece Ziraat Bankası değil, Türkiye'nin diğer bankaları da sporun içindeler. Yaşanan süreçleri hepimiz biliyorduk. Çalışmalara başladık, el ele verdik. Sizlere bugün bu çalışmayı detaylı olarak anlatacağız. Yabancı sermaye bankayla benim bankam en ön planda. Bankaların kulüplerden alacaklarının tamamı teminat altında. Temlik diyoruz buna. Bankaların borçları alamama gibi bir durumu yok. Diğer şirketlere hayatta kalabilmeleri için yaptığımız şeyi, futbol ekonomisi için de yapıyoruz, yapmaya çalışacağız. "SORUN ÖNCEKİ YILLARA DAYANIYOR" Kulüplerle yaptığımız toplantıların hepsi çok olumlu havada geçti. Hepsi bu sorunu çözmeye hazır. Bugün büyük kulüpler diye adlandırdığımız takımların kabaca ortalama yıllık gelirleri, Avrupa gelirleri hariç kabaca 600 milyon TL civarındadır. Yani dünyanın en değerli 10 liginden birisiyiz. Aslında Türkiye'de başarılı olunması için yapılan bütçelerin normal şartlarda artı vermesi lazım. Ama sorun önceki yıllara dayanıyor. Bir kulübün yayın, seyirci, sponsorluk gibi gelirleri var. Bir de giderler var. Faaliyet giderleri düşülüyor ve sonra kullanılan kredinin faizi ödeniyor. Ama sadece faiz değil, anaparayı da ödemek lazım. Bugün kulüplerimizin bazıları faizleri bile ödeyemiyor.