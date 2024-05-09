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Yıldırım’da 19 Mayıs’a özel gençlik konseri

İHA İHA
09.05.2024 12:13
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Yıldırım Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda sevilen sanatçı Bilal Sonses’i Bayrak Alanı’nda gençlerle buluşturuyor.

Yıldırım’da 19 Mayıs’a özel gençlik konseri

Yıldırım Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak İstiklal Meşalesini’ yaktığı 19 Mayıs 1919’un 105’inci yıldönümünde Bursalıları sevilen sanatçı Bilal Sonses ile buluşturacak. 18 Mayıs Cumartesi günü Yıldırım Belediyesi Bayrak Alanı’nda gerçekleştirilecek konser saat 19.30’da DJ Ercan BNK performansı ile başlayacak. Ardından 20.30’da sanatçı Sonses vatandaşlara unutulmaz bir bayram yaşatacak.

Yıldırım Başkanı Oktay Yılmaz’ın da tüm hazırlıklarıyla yakından ilgilendiği gençlik konseri ile Yıldırım’da coşku dolu bir atmosfer oluşacak. Gençlik konseriyle ilgili açıklama yapan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal önderliğinde 105 yıl önce Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı bu önemli güne özel düzenleyeceğimiz Bilal Sonses konserine tüm gençlerimizi davet ediyorum” dedi.

Yıldırım’da 19 Mayıs’a özel gençlik konseri

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