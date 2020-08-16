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Yıldırım’da atıklar ‘çöpe’ değil ‘geri dönüşüme’

BURSA HABERLERİ  | 16.08.2020 17:28 | Son Güncelleme

Sürdürülebilir çevre politikası doğrultusunda hayata geçirdiği çalışmalar ile farkındalık oluşturan Yıldırım Belediyesi, geri dönüşüme kazandırdığı atıklarla aynı zamanda ülke ekonomisinde önemli maddi tasarruf sağlanmasına öncülük ediyor.Çevrenin korunması ve geri dönüşümde öncü projelergerçekleştiren Yıldırım Belediyesi, gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak adına yürüttüğü çalışmaları hızla sürdürüyor.

Sürdürülebilir çevre politikası doğrultusunda hayata geçirdiği çalışmalar ile farkındalık oluşturan Yıldırım Belediyesi, geri dönüşüme kazandırdığı atıklarla aynı zamanda ülke ekonomisinde önemli maddi tasarruf sağlanmasına öncülük ediyor.
Çevrenin korunması ve geri dönüşümde öncü projelergerçekleştiren Yıldırım Belediyesi, gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak adına yürüttüğü çalışmaları hızla sürdürüyor. Bu doğrultuda Yıldırım Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, 2020 yılının ilk 7 ayında topladığı 6 bin 65 kilogram atık bitkisel yağ, 646 ton atık cam, bin 769 kilogram elektronik atık ve bin 11 kilogram atık pil ile bin 417 adet lastiği geri dönüşüme kazandırarak önemli bir çalışmayı ortaya koydu.
‘Ortak sorun, ortak mücadele’
Geri dönüşümün çocukların sağlıklı koşullarda bir yaşam sürmesi için tüm insanlığın yürütmesi gereken önemli bir çalışma olduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi olarak çevre koruma ve geri dönüşümü gelecek nesillerimize karşı sorumluluğumuz olarak görüyor, Türkiye’ye örnek ve öncü çalışmalara imza atıyoruz” dedi. Geri dönüşümün çevresel etkisinin ekonomik boyutundan çok daha fazla olduğunu hatırlatan Başkan Yılmaz, “Doğal kaynaklarımızın hızla tükenmeye başladığı ve çevre kirliliğinin arttığı bu dönemde, ne yazık ki çöp diyerek attığımız birçok geri kazanılabilir atık doğada yıllar boyunca yok olmuyor ve toprağımızı, havamızı, suyumuzu kirletiyor. Hepimizin ortak sorunu olan bu tabloya karşı Yıldırımlı vatandaşlarımız ile birlikte mücadele etmek amacıyla canla başla çalışıyoruz. Çevreyi korumanın hepimizin vatandaşlık görevi olduğu anlayışıyla, geri dönüşüm konusunda hemşehrilerimizden daha duyarlı olmalarını istirham ediyorum” ifadelerini kullandı.

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